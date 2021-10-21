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Мэр Москвы объявил о введении новых ограничительных мер из-за COVID-19
Мэр Москвы объявил о введении новых ограничительных мер из-за COVID-19
В Москве временно прекращают работу рестораны, кафе, спортцентры и кинотеатры из-за ограничений против ковид
2021-10-21T14:52+0300
2021-10-21T15:14+0300
коронавирус
россия
москва
сергей собянин
ограничения
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в российской столице новых ограничительных мер. Документ опубликован на портале мэра столицы, сообщает РИА Новости.В четверг российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в РФ был вновь обновлен максимум новых случаев COVID-19 за сутки – 36 339. При этом наибольшее число инфицирований зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280) и Подмосковье (2318).В связи с распространением COVID в Москве устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.При этом в нерабочие дни в Москве будет приостановлена работа всех предприятий. Исключение составят организации, "обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена", сказано в указе мэра российской столицы.Также на этот период в детских садах и школах Москвы объявляются каникулы, высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.Власти Москвы также приостанавливают доступ посетителей в места торговли и общепита в нерабочие дни. Работа ресторанов, кафе и других объектов общепита разрешается только на вынос.В то же время работу не прекратят заведения, обслуживающие навынос без посещения помещений, доставка заказов, а также работа предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и для работников организаций и ИП.Также на период с 28 октября по 7 ноября прекратят работу предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.Время "незапланированного отпуска" Собянин жителям Москвы посоветовал провести на свежем воздухе, а лучше – пожить на даче."Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи", – написал московский мэр.
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россия, москва, сергей собянин, ограничения

Мэр Москвы объявил о введении новых ограничительных мер из-за COVID-19

14:52 21.10.2021 (обновлено: 15:14 21.10.2021)
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© Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудница московского метрополитена на станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии, 2021 год
Сотрудница московского метрополитена на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии, 2021 год - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
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В Москве вводят дополнительные защитные меры и запреты из-за роста инфицирований коронавирусом.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в российской столице новых ограничительных мер. Документ опубликован на портале мэра столицы, сообщает РИА Новости.
В четверг российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в РФ был вновь обновлен максимум новых случаев COVID-19 за сутки – 36 339. При этом наибольшее число инфицирований зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280) и Подмосковье (2318).
В связи с распространением COVID в Москве устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
При этом в нерабочие дни в Москве будет приостановлена работа всех предприятий. Исключение составят организации, "обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена", сказано в указе мэра российской столицы.
Также на этот период в детских садах и школах Москвы объявляются каникулы, высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.
Главный корпус городской клинической больницы - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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Власти Москвы также приостанавливают доступ посетителей в места торговли и общепита в нерабочие дни. Работа ресторанов, кафе и других объектов общепита разрешается только на вынос.

"Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха", – говорится в указе.

В то же время работу не прекратят заведения, обслуживающие навынос без посещения помещений, доставка заказов, а также работа предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и для работников организаций и ИП.
"Объектов розничной торговли за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости... объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки", – дополняется в указе.
Также на период с 28 октября по 7 ноября прекратят работу предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
Время "незапланированного отпуска" Собянин жителям Москвы посоветовал провести на свежем воздухе, а лучше – пожить на даче.
"Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи", – написал московский мэр.
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