https://ru.sputnik.md/20211021/moskva-ogranichenia-covid-45762335.html

Мэр Москвы объявил о введении новых ограничительных мер из-за COVID-19

Мэр Москвы объявил о введении новых ограничительных мер из-за COVID-19

В Москве временно прекращают работу рестораны, кафе, спортцентры и кинотеатры из-за ограничений против ковид

2021-10-21T14:52+0300

2021-10-21T14:52+0300

2021-10-21T15:14+0300

коронавирус

россия

москва

сергей собянин

ограничения

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в российской столице новых ограничительных мер. Документ опубликован на портале мэра столицы, сообщает РИА Новости.В четверг российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что в РФ был вновь обновлен максимум новых случаев COVID-19 за сутки – 36 339. При этом наибольшее число инфицирований зарегистрировано в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280) и Подмосковье (2318).В связи с распространением COVID в Москве устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.При этом в нерабочие дни в Москве будет приостановлена работа всех предприятий. Исключение составят организации, "обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена", сказано в указе мэра российской столицы.Также на этот период в детских садах и школах Москвы объявляются каникулы, высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.Власти Москвы также приостанавливают доступ посетителей в места торговли и общепита в нерабочие дни. Работа ресторанов, кафе и других объектов общепита разрешается только на вынос.В то же время работу не прекратят заведения, обслуживающие навынос без посещения помещений, доставка заказов, а также работа предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и для работников организаций и ИП.Также на период с 28 октября по 7 ноября прекратят работу предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.Время "незапланированного отпуска" Собянин жителям Москвы посоветовал провести на свежем воздухе, а лучше – пожить на даче."Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи", – написал московский мэр.

https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-ogranicheniya-anti-covid-45734529.html

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