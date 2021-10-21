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В Молдове невакцинированные медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
В Молдове невакцинированные медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
Парламент Молдовы утвердил законопроект о том, что невакцинированные медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID-19
2021-10-21T16:04+0300
2021-10-21T16:37+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
леи
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Соответствующий законопроект утвердили в первом чтении в парламенте.В поддержку проголосовали 55 депутатов. Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19."Мы не наказываем медперсонал за отказ от вакцинации. Мы лишь не предоставляем им доступ к выплатам за счет всех налогоплательщиков Молдовы, поскольку государство предоставило им гарантию и возможность защититься, предложив свободный доступ к вакцинам, а они отказались. Власти не могут платить им", - заявила глава Минздрава Алла Немеренко, представляя законопроект.По ее мнению, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом. По данным Немеренко, в настоящее время среди сотрудников здравоохранения первой дозой вакцинировано более 91% , а второй - 86,23%. При этом причины отказа от вакцинации у оставшихся людей "ровно те же, что во всем обществе".Всего в стране полную схему вакцинации прошли 24% граждан.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211013/nevaktsinirovannye-mediki-bolshe-ne-budut-poluchat-16-tysyach-leev-pri-zarazhenii-covid-45487431.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вакцинация, леи

В Молдове невакцинированные медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID

16:04 21.10.2021 (обновлено: 16:37 21.10.2021)
349
© Photo : Miroslav RotariMedic
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские власти решили оказывать финансовую помощь лишь медработникам, которые заразились, несмотря на пройденную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Соответствующий законопроект утвердили в первом чтении в парламенте.
В поддержку проголосовали 55 депутатов.
Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19.
"Мы не наказываем медперсонал за отказ от вакцинации. Мы лишь не предоставляем им доступ к выплатам за счет всех налогоплательщиков Молдовы, поскольку государство предоставило им гарантию и возможность защититься, предложив свободный доступ к вакцинам, а они отказались. Власти не могут платить им", - заявила глава Минздрава Алла Немеренко, представляя законопроект.
По ее мнению, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом.
По данным Немеренко, в настоящее время среди сотрудников здравоохранения первой дозой вакцинировано более 91% , а второй - 86,23%. При этом причины отказа от вакцинации у оставшихся людей "ровно те же, что во всем обществе".
Всего в стране полную схему вакцинации прошли 24% граждан.
Врачи из Гагаузии проходят процедуру вакцинации от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Коронавирус
Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
13 октября, 16:26
334

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
210002
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