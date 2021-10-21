https://ru.sputnik.md/20211021/parlament-moldova-greece-45753377.html

Председатель парламента Молдовы находится в Греции: с кем проведены встречи

Председатель парламента Молдовы находится в Греции: с кем проведены встречи

Спикер уже провел встречу со своим визави в Греции, а также пообщался с диаспорой.

2021-10-21T11:16+0300

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политика

молдова

греция

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Спикер парламента Игорь Гросу начал рабочий визит в Грецию, куда он отправился для участия в Европейской конференции спикеров парламентов из стран-участниц Совета Европы.Гросу провел переговоры с председателем парламентской группы дружбы между Молдовой и Грецией Константиносом Маравегиасом. Председатель молдавского парламента также принял участие в церемонии, организованной Ассоциацией потомков героев греческой революции 1821 года. Гросу вручили символический приз по случаю 200-летия события.Также Гросу встретился с молдавской диаспорой в Афинах. Он поблагодарил граждан за активное участие в президентских выборах 2020 года и досрочных парламентских 2021 года.В ходе встречи спикер напомнил о заключении между Молдовой и Грецией Соглашения о социальном обеспечении. Председатель молдавского парламента отметил, что это важный документ для граждан Молдовы, которые работали или в данный момент трудятся в Греции. По мнению Гросу, соглашение должно быть ратифицировано как можно скорее. В четверг и пятницу Гросу примет участие в работе Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы и проведет ряд встреч с коллегами из других стран.

https://ru.sputnik.md/20211018/grosu-afiny-konferentsiya-spikerov-45657198.html

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молдова, греция, игорь гросу