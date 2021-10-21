https://ru.sputnik.md/20211021/parlament-moldova-votum-nedoveriya-45754911.html

В парламенте Молдовы рассматривают простой вотум недоверия Минюсту

В парламенте Молдовы рассматривают простой вотум недоверия Минюсту

Простой вотум недоверия выдвинули депутаты оппозиции неделю назад, они выразили недовольство деятельностью и политикой Минюста.

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В парламенте Молдовы рассматривают простой вотум недоверия Министерству юстиции. Вотум был выдвинут депутатами Блока коммунистов и социалистов на заседании законодательного органа 14 октября в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".С речью в парламенте выступил глава Минюста Сержиу Литвиненко. По его данным, в Минюсте на разных этапах находятся в разработке десятки законодательных актов, которые изменят ситуацию. Также Литвиненко заверил, что в Молдове будет проведена реформа юстиции. В то же время глава Минюста сослался на дело отстраненного генпрокурора Александра Стояногло, и заявил, что вотум может быть связан с боязнью оппозиции, что Генпрокуратура станет независимой. Что такое вотум недоверия в Молдове В практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного при уполномочивании. Вотум недоверия быть инициирован не менее чем четвертью депутатов.Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голоса большинства присутствующих депутатов.

https://ru.sputnik.md/20211014/blok-kommunistov-i-sotsialistov-vydvigaet-prostoy-votum-nedoveriya-minyustu-45504045.html

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