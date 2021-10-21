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Парламент Молдовы проводит очередное заседание

Парламент Молдовы проводит очередное заседание

Депутаты рассмотрят 21 октября простой вотум недоверия, выдвинутый против Серджиу Литвиненко фракцией Блока коммунистов и социалистов

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Новое пленарное заседание парламента проходит в четверг.Заседание ведет вице-спикер парламента Михаил Попшой, поскольку спикер Игорь Гросу находится с визитом в Греции. В зале присутствуют 89 депутатов. Также на заседание прибыла рабочая группа членов комиссий по внешней политике и европейским делам Сената и палаты депутатов румынского парламента.Согласно повестке, депутаты должны рассмотреть простой вотум недоверия, выдвинутый против министра юстиции парламентской фракцией Блока коммунистов и социалистов.Также будут обсуждаться несколько законопроектов, предложенных для утверждения в первом чтении: о внесении изменений в закон о режиме гражданского оружия и боеприпасов, закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, закон о режиме нахождения иностранцев в Молдове, закон об адвокатуре, регламент парламента.В первом чтении будет рассматриваться проект закона о ратификации поправок к Договору о финансировании между Молдовой и Европейским инвестиционным банком и сопроводительному письму к Договору о финансировании в целях реализации проекта "Сад Молдовы".

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