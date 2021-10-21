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Погодные рекорды Молдовы 21 октября
Погодные рекорды Молдовы 21 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 21.10.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 21 октября 1949 года воздух охладился до –3 градусов по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1970 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +22,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 25,4 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 21 октября

00:01 21.10.2021
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© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 21 октября 1949 года воздух охладился до –3 градусов по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1970 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +22,4 градуса по Цельсию.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 25,4 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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