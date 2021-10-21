https://ru.sputnik.md/20211021/premer-moldova-peregovory-mvf-45758428.html

Гаврилица: завершены переговоры с МВФ о запуске новой экономической программы

Гаврилица: завершены переговоры с МВФ о запуске новой экономической программы

МВФ запустит новую экономическую программу для Молдовы и предоставит транш на 564 миллиона долларов

2021-10-21T13:08+0300

2021-10-21T13:08+0300

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экономика

в молдове

молдова

премьер

мвф

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Правительство успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о запуске новой экономической программы для страны, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в четверг на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.В рамах соглашения Молдова получит 564 миллиона долларов. Их будут направлять траншами на протяжении трех лет и четырех месяцев. По словам премьера, новая программа основана на приоритетах правительства, а именно на борьбе с коррупцией и проведением оценки работы систем в стране, в частности, системы юстиции. Власти направят налогово-бюджетную политику на смягчение негативного эффекта пандемии и кризиса в энергетическом кризисе, а именно продолжат повышение пенсий, зарплат, субсидий, а также будут финансировать инфраструктурные проекты. Чавани в свою очередь заявил, что после выполнения Молдовой некоторых обязательств по соглашению, совет директоров МВФ, в случае одобрения, в декабре направит в Молдову транш в размере 81 миллиона долларов. По данным представителя МВФ, фонд прогнозирует в Молдове экономический рост в размере 7,5% к концу года. В то же время Чавани отметил, что расходы на преодоление кризиса и шок от роста цен на энергетические ресурсы приведет к дефициту в бюджете, а также к росту внешнего долга.

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в молдове, молдова, премьер, мвф, наталья гаврилица