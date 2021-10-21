https://ru.sputnik.md/20211021/putin-pandemii-poter-bolshe-pervoy-mirovaea-voyna-45776179.html
Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны
Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны
Мировые потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин
2021-10-21T18:51+0300
2021-10-21T18:51+0300
2021-10-21T18:53+0300
россия
война
владимир путин
потери
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Мировые потери от пандемии коронавируса превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании восемнадцатого ежегодного международного клуба "Валдай" в Сочи.Он отметил, что во всем мире от COVID-19 умерли уже более 4,9 миллиона человек.Также российский президент добавил, что пандемия коронавируса только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются."На словах все государства заявляют о приверженности и деловом сотрудничестве, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное. И пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются", - сказал Путин, выступая на заседании.Он отметил, что подход "своя рубашка ближе к телу" уже стал нормой, а "эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага".
https://ru.sputnik.md/20211021/putin-press-konferentsiya-45750528.html
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война, владимир путин, потери
Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны
18:51 21.10.2021 (обновлено: 18:53 21.10.2021)
По последним данным, от коронавируса умерли 4,9 миллиона человек во всем мире.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Мировые потери от пандемии коронавируса превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании восемнадцатого ежегодного международного клуба "Валдай" в Сочи.
Он отметил, что во всем мире от COVID-19 умерли уже более 4,9 миллиона человек.
Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны.
Владимир Путин
Президент России
Также российский президент добавил, что пандемия коронавируса только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются.
"На словах все государства заявляют о приверженности и деловом сотрудничестве, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное. И пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются", - сказал Путин, выступая на заседании.
Он отметил, что подход "своя рубашка ближе к телу" уже стал нормой, а "эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага".