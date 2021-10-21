Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211021/putin-pandemii-poter-bolshe-pervoy-mirovaea-voyna-45776179.html
Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны
Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны
Мировые потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин
2021-10-21T18:51+0300
2021-10-21T18:53+0300
россия
война
владимир путин
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44469411_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_8cabb4dc43622f20fe917d9304201aa7.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Мировые потери от пандемии коронавируса превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании восемнадцатого ежегодного международного клуба "Валдай" в Сочи.Он отметил, что во всем мире от COVID-19 умерли уже более 4,9 миллиона человек.Также российский президент добавил, что пандемия коронавируса только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются."На словах все государства заявляют о приверженности и деловом сотрудничестве, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное. И пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются", - сказал Путин, выступая на заседании.Он отметил, что подход "своя рубашка ближе к телу" уже стал нормой, а "эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага".
https://ru.sputnik.md/20211021/putin-press-konferentsiya-45750528.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44469411_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_aad8a4dedcae7c93a91a3abf8a2a0186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
война, владимир путин, потери

Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны

18:51 21.10.2021 (обновлено: 18:53 21.10.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
По последним данным, от коронавируса умерли 4,9 миллиона человек во всем мире.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Мировые потери от пандемии коронавируса превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании восемнадцатого ежегодного международного клуба "Валдай" в Сочи.
Он отметил, что во всем мире от COVID-19 умерли уже более 4,9 миллиона человек.

Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны.

Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова
Владимир Путин
Президент России
Также российский президент добавил, что пандемия коронавируса только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются.
"На словах все государства заявляют о приверженности и деловом сотрудничестве, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное. И пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются", - сказал Путин, выступая на заседании.
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
Россия
Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию
09:33
Он отметил, что подход "своя рубашка ближе к телу" уже стал нормой, а "эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:28Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем
19:15Спикер парламента Молдовы встретился с главой ПА ОБСЕ
18:51Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны
18:45Ирина Влах: "Путин - мудрый и сильный политик"
18:16В МВФ рассказали, какие условия выдвинули Молдове
17:49Россия не будет игнорировать участие Санду в "Крымской платформе"
17:29Экс-премьер Кику - о ценах на газ: рискуем заморозить людей и экономику
17:17В Кишиневе прошел мастер-класс ГИТИСа
17:00Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
16:47В многоэтажном доме в Резине произошел взрыв
16:26Валентина Матвиенко и Игорь Гросу встретились в Афинах
16:04В Молдове невакцинированные медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
15:38Минздрав Молдовы ведет переговоры с Россией для закупки вакцины "Спутник V"
15:20"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО
14:52Мэр Москвы объявил о введении новых ограничительных мер из-за COVID-19
14:23Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ
13:53Министра юстиции Молдовы не отправят в отставку
13:38Владимир Боля возглавил комиссию в МПА СНГ
13:08Гаврилица: завершены переговоры с МВФ о запуске новой экономической программы
12:44Гаврилица пообещала выяснить, почему "Шериф" не может открыть счет в банках Молдовы