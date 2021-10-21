https://ru.sputnik.md/20211021/putin-pandemii-poter-bolshe-pervoy-mirovaea-voyna-45776179.html

Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны

Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны

Мировые потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин

2021-10-21T18:51+0300

2021-10-21T18:51+0300

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россия

война

владимир путин

потери

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Мировые потери от пандемии коронавируса превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании восемнадцатого ежегодного международного клуба "Валдай" в Сочи.Он отметил, что во всем мире от COVID-19 умерли уже более 4,9 миллиона человек.Также российский президент добавил, что пандемия коронавируса только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются."На словах все государства заявляют о приверженности и деловом сотрудничестве, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное. И пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются", - сказал Путин, выступая на заседании.Он отметил, что подход "своя рубашка ближе к телу" уже стал нормой, а "эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага".

https://ru.sputnik.md/20211021/putin-press-konferentsiya-45750528.html

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война, владимир путин, потери