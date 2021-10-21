https://ru.sputnik.md/20211021/putin-press-konferentsiya-45750528.html

Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию

Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию

Стало известно когда президент России проведет традиционную большую пресс-конференцию

2021-10-21T09:33+0300

2021-10-21T09:33+0300

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владимир путин

россия

пресс-конфереция

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти в декабре этого года, сообщает РИА Новости.Путин ежегодно проводит пресс-конференцию, во время которой в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.О времени проведения мероприятия рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.Большую пресс-конференцию российский лидер проводит каждый год начиная с 2001 года. В 2020 году пресс-конференция прошла 17 декабря. Она проводилась в смешанном формате – с присутствием журналистов и частично по видеосвязи.

https://ru.sputnik.md/20201217/putin-ya-chuvstvuyu-otvetstvennost-za-stranu-i-budu-delat-vse-dlya-ee-blaga-32929848.html

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владимир путин, пресс-конфереция