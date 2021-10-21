https://ru.sputnik.md/20211021/putin-press-konferentsiya-45750528.html
Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию
Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию
Стало известно когда президент России проведет традиционную большую пресс-конференцию
2021-10-21T09:33+0300
2021-10-21T09:33+0300
2021-10-21T09:40+0300
владимир путин
россия
пресс-конфереция
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти в декабре этого года, сообщает РИА Новости.Путин ежегодно проводит пресс-конференцию, во время которой в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.О времени проведения мероприятия рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.Большую пресс-конференцию российский лидер проводит каждый год начиная с 2001 года. В 2020 году пресс-конференция прошла 17 декабря. Она проводилась в смешанном формате – с присутствием журналистов и частично по видеосвязи.
https://ru.sputnik.md/20201217/putin-ya-chuvstvuyu-otvetstvennost-za-stranu-i-budu-delat-vse-dlya-ee-blaga-32929848.html
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владимир путин, пресс-конфереция
Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию
09:33 21.10.2021 (обновлено: 09:40 21.10.2021)
Пресс-секретарь российского президента сообщил, когда может состояться традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik.
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти в декабре этого года, сообщает РИА Новости
.
Путин ежегодно проводит пресс-конференцию, во время которой в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов.
О времени проведения мероприятия рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
"Ориентируемся на декабрь", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дате проведения пресс-конференции.
Большую пресс-конференцию российский лидер проводит каждый год начиная с 2001 года. В 2020 году пресс-конференция прошла 17 декабря. Она проводилась в смешанном формате – с присутствием журналистов и частично по видеосвязи.