https://ru.sputnik.md/20211021/putin-usloviya-uvelichenie-postavki-gaz-evropa-45780060.html
Путин назвал условия для увеличения поставок газа в Европу
Путин назвал условия для увеличения поставок газа в Европу
Россия может увеличить поставки приходного газа в страны Европы, если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил Владимир Путин.
2021-10-21T21:11+0300
2021-10-21T21:11+0300
2021-10-21T21:11+0300
поставки
европа
владимир путин
газ
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Россия может увеличить поставки приходного газа в страны Европы уже послезавтра, если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил Владимир Путин."Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка - 17,5 миллиарда кубических метров газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Валдайского форума."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.
https://ru.sputnik.md/20211021/rossia-uprostit-protsedura-poluchenie-grazhdanstvo-sootechestvenniki-45778646.html
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поставки, европа, владимир путин, газ
Путин назвал условия для увеличения поставок газа в Европу
Поставки газа могут быть увеличены уже послезавтра.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Россия может увеличить поставки приходного газа в страны Европы уже послезавтра, если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил Владимир Путин.
"Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка - 17,5 миллиарда кубических метров газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Валдайского форума.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.