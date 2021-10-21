https://ru.sputnik.md/20211021/putin-usloviya-uvelichenie-postavki-gaz-evropa-45780060.html

Путин назвал условия для увеличения поставок газа в Европу

Путин назвал условия для увеличения поставок газа в Европу

Россия может увеличить поставки приходного газа в страны Европы, если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил Владимир Путин.

2021-10-21T21:11+0300

2021-10-21T21:11+0300

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поставки

европа

владимир путин

газ

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Россия может увеличить поставки приходного газа в страны Европы уже послезавтра, если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2", заявил Владимир Путин."Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка - 17,5 миллиарда кубических метров газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Валдайского форума."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.

https://ru.sputnik.md/20211021/rossia-uprostit-protsedura-poluchenie-grazhdanstvo-sootechestvenniki-45778646.html

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поставки, европа, владимир путин, газ