https://ru.sputnik.md/20211021/rossia-koronavirus-ay42-45753563.html

В России выявлен новый вид коронавируса AY.4.2

В России выявлен новый вид коронавируса AY.4.2

Специалист рассказал об опасности нового варианта коронавируса и о его распространении в России

2021-10-21T10:44+0300

2021-10-21T10:44+0300

2021-10-21T11:16+0300

коронавирус

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45094527_0:0:3491:1964_1920x0_80_0_0_fc3e15c0a913157895f6c74e97fa6c15.jpg

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В России зафиксированы единичные случаи обнаружения мутировавшего штамма коронавируса "дельта" – AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.Британские ученые ранее сообщили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.Хафизов также уточнил, что вариант AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, возможно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Вопрос о том, насколько заразен новый вид, также еще обсуждается учеными."Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", – подчеркнул Хафизов.Ранее случай заражения новым вариантом коронавируса "дельта" был выявлен в Израиле у ребенка, прилетевшего из Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия