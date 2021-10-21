https://ru.sputnik.md/20211021/rossia-koronavirus-ay42-45753563.html
В России выявлен новый вид коронавируса AY.4.2
В России выявлен новый вид коронавируса AY.4.2
Специалист рассказал об опасности нового варианта коронавируса и о его распространении в России
2021-10-21T10:44+0300
2021-10-21T10:44+0300
2021-10-21T11:16+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В России зафиксированы единичные случаи обнаружения мутировавшего штамма коронавируса "дельта" – AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.Британские ученые ранее сообщили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.Хафизов также уточнил, что вариант AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, возможно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Вопрос о том, насколько заразен новый вид, также еще обсуждается учеными."Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", – подчеркнул Хафизов.Ранее случай заражения новым вариантом коронавируса "дельта" был выявлен в Израиле у ребенка, прилетевшего из Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html
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россия
В России выявлен новый вид коронавируса AY.4.2
10:44 21.10.2021 (обновлено: 11:16 21.10.2021)
Эксперт рассказал, насколько новый вариант коронавируса опаснее штамма "дельта" и как он повлиял на количество ежедневных случаев заражения.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik.
В России зафиксированы единичные случаи обнаружения мутировавшего штамма коронавируса "дельта" – AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.
Британские ученые ранее сообщили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.
Хафизов также уточнил, что вариант AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, возможно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Вопрос о том, насколько заразен новый вид, также еще обсуждается учеными.
"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", – подчеркнул Хафизов.
Ранее случай заражения новым вариантом коронавируса "дельта" был выявлен в Израиле у ребенка, прилетевшего из Молдовы.