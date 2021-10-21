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В России могут упростить процедуру получения гражданства для соотечественников
В России могут упростить процедуру получения гражданства для соотечественников
Путин выступил за либерализацию законодательства о получении гражданства России для соотечественников
2021-10-21T19:56+0300
2021-10-21T21:15+0300
россия
гражданство
соотечественники
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Российские власти начнут работу над совершенствованием упрощения процедуры получения российского гражданства для соотечественников из разных стран мира, заявил Владимир Путин во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент России также добавил, что власти в настоящее время рассматривают варианты либерализации законодательства в данной сфере, передает РИА Новости."По поводу российского гражданства моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса - это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее. Но тем не менее законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным, это совершенно очевидно, это, кстати говоря, и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим", - ответил он на вопрос о возможности облегчить процесс получения гражданства для всех русских."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.
https://ru.sputnik.md/20211021/vladimir-putin-rossiya-gotova-rabota-sovmestno-reshenie-mirovie-problemi-45777538.html
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гражданство, соотечественники

В России могут упростить процедуру получения гражданства для соотечественников

19:56 21.10.2021 (обновлено: 21:15 21.10.2021)
© SputnikРоссийский паспорт
Российский паспорт - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik
О необходимости либерализации процесса получения гражданства заявил Владимир Путин.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Российские власти начнут работу над совершенствованием упрощения процедуры получения российского гражданства для соотечественников из разных стран мира, заявил Владимир Путин во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент России также добавил, что власти в настоящее время рассматривают варианты либерализации законодательства в данной сфере, передает РИА Новости.
"По поводу российского гражданства моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса - это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее. Но тем не менее законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным, это совершенно очевидно, это, кстати говоря, и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим", - ответил он на вопрос о возможности облегчить процесс получения гражданства для всех русских.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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