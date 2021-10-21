https://ru.sputnik.md/20211021/rossiya-ne-budet-ignorirovat-uchastie-sandu-v-krymskoy-platforme-45773748.html

Россия не будет игнорировать участие Санду в "Крымской платформе"

Россия не будет игнорировать участие Санду в "Крымской платформе"

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала участие президента Молдовы Майи Санду в "Крымской платформе" антироссиской инициативой

2021-10-21T17:49+0300

2021-10-21T17:49+0300

2021-10-21T17:59+0300

политика

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Российская сторона будет учитывать позицию властей Молдовы, а также участие президента Майи Санду в такой антироссийской акции, как "Крымская платформа", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг в ходе встречи в Афинах с председателем парламента Молдовы Игорем Гросу."При том, что президент Молдовы Майя Санду высказалась за взаимоуважительный, конструктивный характер российско-молдавских отношений, нас не может не беспокоить, что президент Молдовы, несмотря на озвученную позицию, сочла возможным принимать участие в Киеве в так называемом саммите "Крымская платформа", (в мероприятии) с явным таким грубым антироссийским выпадом", - заявила Матвиенко.По словам Матвеенко, подобное мероприятие стоит рассматривать как антироссийскую инициативу.По словам Матвиенко, в России внимательно наблюдают за развитием внутриполитической ситуации в Молдове после состоявшихся в стране парламентских выборов и формирования нового правительства."Уважаем выбор дружественного молдавского народа и рассчитываем, что Кишинев сумеет сохранить баланс во взаимодействии с евразийскими интеграционным структурами и Евросоюзом и по-прежнему будет сохранять внеблоковый статус", - сказала председатель СФ.Она также считает важным сохранение связей Кишинева со странами СНГ, отметив, что это будет хорошей, прочной основой для нашего сотрудничества, взаимного учета интересов.

https://ru.sputnik.md/20211021/valentina-matvienko-igor-grosu-afini-45768173.html

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