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Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни заканчиваются
Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни заканчиваются
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 21.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-21T07:00+0300
2021-10-21T07:00+0300
прогноз
погода
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 октября: ночью – от +6 до +8, днем – от +18 до +20 градусов.Такая же погода ожидается 22 октября, без осадков. С 23 октября в стране заметно похолодает – днем ожидается до +16, с 24 октября и в последующие дни воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает народно-христианский праздник Трифон и Пелагия. В этот день в православных храмах чтят преподобного Трифона, архимандрита Вятского и преподобную Пелагею Антиохийскую.В народе праздник 21 октября называют Ознобицы, Ознобуха, Починки, Палашка, Зябушка.На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.Также в этот день опускали в омуты на зиму бочки с засоленными огурцами. Температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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Евгений Чебан
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прогноз, погода

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни заканчиваются

07:00 21.10.2021
150
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город Люди
Кишинев люди город Люди - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 октября: ночью – от +6 до +8, днем – от +18 до +20 градусов.
Такая же погода ожидается 22 октября, без осадков. С 23 октября в стране заметно похолодает – днем ожидается до +16, с 24 октября и в последующие дни воздух прогреется до +12 градусов днем, ночью – до +3 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает народно-христианский праздник Трифон и Пелагия. В этот день в православных храмах чтят преподобного Трифона, архимандрита Вятского и преподобную Пелагею Антиохийскую.
В народе праздник 21 октября называют Ознобицы, Ознобуха, Починки, Палашка, Зябушка.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.
Также в этот день опускали в омуты на зиму бочки с засоленными огурцами. Температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали.
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