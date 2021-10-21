https://ru.sputnik.md/20211021/sandu-nadeetsya-na-opyt-avstrii-v-sfere-energeticheskoy-bezopasnosti-45779360.html
Санду надеется на опыт Австрии в сфере энергетической безопасности
Санду надеется на опыт Австрии в сфере энергетической безопасности
Санду встретилась с президентом Австрии Ван дер Белленом.
2021-10-21T21:44+0300
2021-10-21T21:44+0300
2021-10-21T21:44+0300
политика
молдова
австрия
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Президент Майя Санду, совершающая официальный визит в Австрию, выразила надежду на поддержку официальной Вены в условиях газового кризиса, который может серьезно повлиять на ситуацию в Республике Молдова.Санду поделилась итогами встречи со своим коллегой Александром Ван дер Белленом."У нас состоялась открытая и дружеская беседа о ситуации в Республике Молдова, о двусторонних отношениях между нашими странами, а также о перспективах нашего сотрудничества в европейском контексте. Австрия является одним из важнейших партнеров нашей страны, и мы заинтересованы в укреплении политического диалога", - заявила Санду.Глава молдавского государства отметила, что с 2001 года при поддержке Австрии в республике были реализованы десятки программ и проектов в таких областях, как управление, профессиональное образование, водоснабжение, развитие сельских районов, защита окружающей среды, адаптация к изменению климата.В настоящее время, подчеркнула Санду, в населенных пунктах Молдовы реализуются 19 программ развития, финансируемых австрийским государством."Мы также заинтересованы в использовании австрийского опыта в области энергетической безопасности и продвижения зеленой энергии. Обеспечение энергетической безопасности является приоритетом для правительства Молдовы - и особенно сейчас, в условиях газового кризиса, который может серьезно повлиять ситуацию в Республике Молдова", - сказала президент Молдовы.Кроме того, Санду обратилась к австрийским бизнесменам, заверив, что их "ждут в Молдове", отметив выгодное географическое расположение республики, "режим свободной торговли с ЕС и восточными рынками".
https://ru.sputnik.md/20211019/sandu-moscow-gavrilitsa-45694520.html
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молдова, австрия, майя санду
Санду надеется на опыт Австрии в сфере энергетической безопасности
Президент поблагодарила австрийской государство, назвав его "одним из важнейших партнеров Молдовы".
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Президент Майя Санду, совершающая официальный визит в Австрию, выразила надежду на поддержку официальной Вены в условиях газового кризиса, который может серьезно повлиять на ситуацию в Республике Молдова.
Санду поделилась итогами встречи со своим коллегой Александром Ван дер Белленом.
"У нас состоялась открытая и дружеская беседа о ситуации в Республике Молдова, о двусторонних отношениях между нашими странами, а также о перспективах нашего сотрудничества в европейском контексте. Австрия является одним из важнейших партнеров нашей страны, и мы заинтересованы в укреплении политического диалога", - заявила Санду.
Глава молдавского государства отметила, что с 2001 года при поддержке Австрии в республике были реализованы десятки программ и проектов в таких областях, как управление, профессиональное образование, водоснабжение, развитие сельских районов, защита окружающей среды, адаптация к изменению климата.
В настоящее время, подчеркнула Санду, в населенных пунктах Молдовы реализуются 19 программ развития, финансируемых австрийским государством.
"Мы также заинтересованы в использовании австрийского опыта в области энергетической безопасности и продвижения зеленой энергии. Обеспечение энергетической безопасности является приоритетом для правительства Молдовы - и особенно сейчас, в условиях газового кризиса, который может серьезно повлиять ситуацию в Республике Молдова", - сказала президент Молдовы.
Кроме того, Санду обратилась к австрийским бизнесменам, заверив, что их "ждут в Молдове", отметив выгодное географическое расположение республики, "режим свободной торговли с ЕС и восточными рынками".