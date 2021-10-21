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Спикер парламента Молдовы встретился с главой ПА ОБСЕ
Спикер парламента Молдовы встретился с главой ПА ОБСЕ
В рамках рабочего визита в Афины спикер парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ
2021-10-21T19:15+0300
2021-10-21T19:15+0300
политика
молдова
игорь гросу
встреча
визит
обсе
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В рамках рабочего визита в Афины спикер парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаритой Седерфельт, сообщили в пресс-службе молдавского законодательного органа. Как говорится в сообщении, беседа была сосредоточена на приоритетных темах повестки дня и сотрудничества парламента Молдовы с ОБСЕ. "Состоялся обмен мнениями по процессу приднестровского урегулирования, а именно - обеспечению основных прав и свобод человека на левом берегу Днестра, включая право на свободное передвижение в приднестровский регион и из него", - говорится на сайте парламента.Официальные лица также обсудили ситуацию с пандемией. Гросу подтвердил готовность молдавских властей продолжать оказывать поддержку, передавать вакцину и оборудование для поддержки усилий по борьбе с пандемией на левом берегу Днестра."Была подтверждена решимость найти мирные пути сближения двух берегов. Жители левобережья Днестра - это граждане Молдовы, которые должны пользоваться такими же правами", - заверил на встрече Гросу. В четверг и пятницу Гросу в Афинах примет участие в работе Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы и проведет ряд встреч с коллегами из других стран.
https://ru.sputnik.md/20211021/valentina-matvienko-igor-grosu-afini-45768173.html
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Юлия Липовая
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молдова, игорь гросу, встреча, визит, обсе

Спикер парламента Молдовы встретился с главой ПА ОБСЕ

19:15 21.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Встреча спикера парламента Молдовы Игоря Гросу и посла Украины в Молдове Марко Шевченко
 Встреча спикера парламента Молдовы Игоря Гросу и посла Украины в Молдове Марко Шевченко - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Среди обсуждаемых вопросов было и приднестровское урегулирование.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В рамках рабочего визита в Афины спикер парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаритой Седерфельт, сообщили в пресс-службе молдавского законодательного органа.
Как говорится в сообщении, беседа была сосредоточена на приоритетных темах повестки дня и сотрудничества парламента Молдовы с ОБСЕ.
"Состоялся обмен мнениями по процессу приднестровского урегулирования, а именно - обеспечению основных прав и свобод человека на левом берегу Днестра, включая право на свободное передвижение в приднестровский регион и из него", - говорится на сайте парламента.
Официальные лица также обсудили ситуацию с пандемией. Гросу подтвердил готовность молдавских властей продолжать оказывать поддержку, передавать вакцину и оборудование для поддержки усилий по борьбе с пандемией на левом берегу Днестра.
Встреча Валентины Матвиенко и Игоря Гросу - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
Политика
Валентина Матвиенко и Игорь Гросу встретились в Афинах
16:26
"Была подтверждена решимость найти мирные пути сближения двух берегов. Жители левобережья Днестра - это граждане Молдовы, которые должны пользоваться такими же правами", - заверил на встрече Гросу.
В четверг и пятницу Гросу в Афинах примет участие в работе Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы и проведет ряд встреч с коллегами из других стран.
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