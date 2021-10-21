https://ru.sputnik.md/20211021/spiker-parlamenta-moldovy-glava-pa-obse-45775407.html

Спикер парламента Молдовы встретился с главой ПА ОБСЕ

Спикер парламента Молдовы встретился с главой ПА ОБСЕ

В рамках рабочего визита в Афины спикер парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ

2021-10-21T19:15+0300

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политика

молдова

игорь гросу

встреча

визит

обсе

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В рамках рабочего визита в Афины спикер парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу с главой парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаритой Седерфельт, сообщили в пресс-службе молдавского законодательного органа. Как говорится в сообщении, беседа была сосредоточена на приоритетных темах повестки дня и сотрудничества парламента Молдовы с ОБСЕ. "Состоялся обмен мнениями по процессу приднестровского урегулирования, а именно - обеспечению основных прав и свобод человека на левом берегу Днестра, включая право на свободное передвижение в приднестровский регион и из него", - говорится на сайте парламента.Официальные лица также обсудили ситуацию с пандемией. Гросу подтвердил готовность молдавских властей продолжать оказывать поддержку, передавать вакцину и оборудование для поддержки усилий по борьбе с пандемией на левом берегу Днестра."Была подтверждена решимость найти мирные пути сближения двух берегов. Жители левобережья Днестра - это граждане Молдовы, которые должны пользоваться такими же правами", - заверил на встрече Гросу. В четверг и пятницу Гросу в Афинах примет участие в работе Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы и проведет ряд встреч с коллегами из других стран.

https://ru.sputnik.md/20211021/valentina-matvienko-igor-grosu-afini-45768173.html

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молдова, игорь гросу, встреча, визит, обсе