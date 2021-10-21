https://ru.sputnik.md/20211021/tramp-vzryv-restoran-covid-45748181.html

Мир за сутки: соцсеть Трампа, взрыв в ресторане и COVID-19 в мире

Мир за сутки: соцсеть Трампа, взрыв в ресторане и COVID-19 в мире

Мир за сутки: соцсеть Трампа, взрыв в ресторане и COVID-19 в мире

2021-10-21T08:47+0300

2021-10-21T08:47+0300

2021-10-21T08:58+0300

в мире

взрыв

ресторан

дональд трамп

социальные сети

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании новой компании, которая займется разработкой и запуском новой социальной сети.Этим займется созданная экс-президентом медиагруппа Trump Media & Technology Group (TMTG), пишут Известия. Для новой соцсети уже придумано название – TRUTH social.Трамп подчеркнул, что TMTG была основана для того, чтобы дать голос всем, и он очень рад, что скоро сможет делиться своими мыслями в TRUTH Social.Сообщается, что для новой соцсети уже появилось приложение, правда скачать его пока нельзя, доступен лишь предзаказ. Начать бета-запуск TRUTH social для приглашенных гостей планируется в ноябре 2021 года. Старт полноценной работы соцсети ожидается в первом квартале 2022 года.В Китае произошел взрыв в ресторанеУтром в четверг, 21 октября, в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая произошел взрыв в местном ресторане, сообщает РИА Новости.Известно, что инцидент произошел в 8.20 по местному времени (3.20 по московскому). Предварительная причина взрыва – утечка газа.Ресторан расположен в здании на перекрестке двух улиц, в результате взрыва повреждены все угловые здания, городской рейсовый автобус, множество автомобилей.На данный момент известно о трех погибших в результате инцидента и о 30 пострадавших.Поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают пожарные, спасатели, сотрудники газовой службы, медики, сотрудники правоохранительных органов.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 242 миллионов.На утро 21 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 242 005 468. Из них 4 921 419 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (45 218 907). Следом идут Индия (34 108 996) и Бразилия (21 680 488).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 630 071), Россия (7 969 960), Турция (7 744 109), Франция (7 202 840), Иран (5 821 737), Аргентина (5 275 984) и Испания (4 993 295).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 804 050 случаев заражения, в Румынии – 1 503 422.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 321 682. В среду профильное министерство сообщило о 2068 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7346, выздоровело 300 697 человек.

https://ru.sputnik.md/20211021/moldove-koronavirus-45749205.html

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в мире, взрыв, ресторан, дональд трамп, социальные сети