https://ru.sputnik.md/20211021/v-kishineve-proshel-master-klass-gitisa-45771201.html

В Кишиневе прошел мастер-класс ГИТИСа

В Кишиневе прошел мастер-класс ГИТИСа

В Кишиневе при поддержке Россотрудничества состоялся трехдневный мастер-класс преподавателей ГИТИСа

2021-10-21T17:17+0300

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россотрудничество

театр

мастер-класс

культура

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В Кишиневе прошел мастер-класс крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире театральных вузов — Российского института театрального искусства (ГИТИС). Курсы проходили 19-21 октября. Организатором специальной программы, которая называется Stanislavsky. Method, выступает Россотрудничество.Мастер-классы проводятся при поддержке Русского дома в Кишиневе на базе Государственного молодежного драматического театра "С Улицы роз" имени Юрия Хармелина с участием актеров и режиссеров молдавских театров, преподавателей и студентов.Тренинги по дисциплине "Сценическая речь и техника речи" ведет российская актриса театра и кино, старший преподаватель ГИТИСа Людмила Михайловна Гарница.По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, проект Stanislavsky. Method — это счастливая возможность встретиться с теми, "для кого русская театральная школа — мечта, которая до сих пор оставалась только мечтою"."Благодаря Россотрудничеству мы получили возможность поделиться нашим "тайным знанием", секретами, которыми владели учителя наших нынешних мастеров и которыми нынешние педагоги ГИТИСа делятся с сегодняшними студентами. Для кого-то эти школы станут курсами повышения квалификации, для кого-то — первым знакомством с профессией и поводом утвердиться или наоборот — усомниться в собственном выборе" — отметил он.Советник Руководителя Россотрудничества Нармин Ширалиева подчеркнула, что проект Stanislavsky. Method продолжит развиваться. Его цель — налаживание сотрудничества с театрами на постсоветском пространстве.Stanislavsky. Method — совместный проект Россотрудничества и ГИТИСа. Программу профессионального обучения основам сценических искусств по системе Станиславского запустили этой осенью. Она стартовала 21 сентября в Бишкеке и Баку. Мастер-классы от лучших педагогов старейшего театрального вуза пройдут также в Гомеле, Ереване, Гюмри, Душанбе, Алматы, Ташкенте.Темы занятий прорабатываются с учетом запросов потенциальных слушателей, которые сами определяют, какое из направлений театральной системы Станиславского для них наиболее актуально.

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россотрудничество, театр, мастер-класс