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В Кишиневе прошел мастер-класс ГИТИСа
17:17 21.10.2021 (обновлено: 17:34 21.10.2021)
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© Photo : РоссотрудничествоКишиневе прошел мастер-классы педагога из ГИТИСа
© Photo : Россотрудничество
В Кишиневе при поддержке Россотрудничества состоялся трехдневный мастер-класс преподавателей ГИТИСа.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В Кишиневе прошел мастер-класс крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире театральных вузов — Российского института театрального искусства (ГИТИС). Курсы проходили 19-21 октября. Организатором специальной программы, которая называется Stanislavsky. Method, выступает Россотрудничество.
© Photo : РоссотрудничествоКишиневе прошел мастер-классы педагога из ГИТИСа
Кишиневе прошел мастер-классы педагога из ГИТИСа
© Photo : Россотрудничество
Мастер-классы проводятся при поддержке Русского дома в Кишиневе на базе Государственного молодежного драматического театра "С Улицы роз" имени Юрия Хармелина с участием актеров и режиссеров молдавских театров, преподавателей и студентов.
Тренинги по дисциплине "Сценическая речь и техника речи" ведет российская актриса театра и кино, старший преподаватель ГИТИСа Людмила Михайловна Гарница.
© Photo : РоссотрудничествоКишиневе прошел мастер-классы педагога из ГИТИСа
Кишиневе прошел мастер-классы педагога из ГИТИСа
© Photo : Россотрудничество
По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, проект Stanislavsky. Method — это счастливая возможность встретиться с теми, "для кого русская театральная школа — мечта, которая до сих пор оставалась только мечтою".
© Photo : РоссотрудничествоИ.О. директора ГМДТ "С улицы Роз" имени Ю. Хармелина Александр Петров и педагог ГИТИСа Людмила Гарница
И.О. директора ГМДТ "С улицы Роз" имени Ю. Хармелина Александр Петров и педагог ГИТИСа Людмила Гарница
© Photo : Россотрудничество
"Благодаря Россотрудничеству мы получили возможность поделиться нашим "тайным знанием", секретами, которыми владели учителя наших нынешних мастеров и которыми нынешние педагоги ГИТИСа делятся с сегодняшними студентами. Для кого-то эти школы станут курсами повышения квалификации, для кого-то — первым знакомством с профессией и поводом утвердиться или наоборот — усомниться в собственном выборе" — отметил он.
Советник Руководителя Россотрудничества Нармин Ширалиева подчеркнула, что проект Stanislavsky. Method продолжит развиваться. Его цель — налаживание сотрудничества с театрами на постсоветском пространстве.
© Photo : РоссотрудничествоКишиневе прошел мастер-классы педагога из ГИТИСа
Кишиневе прошел мастер-классы педагога из ГИТИСа
© Photo : Россотрудничество
Stanislavsky. Method — совместный проект Россотрудничества и ГИТИСа. Программу профессионального обучения основам сценических искусств по системе Станиславского запустили этой осенью. Она стартовала 21 сентября в Бишкеке и Баку. Мастер-классы от лучших педагогов старейшего театрального вуза пройдут также в Гомеле, Ереване, Гюмри, Душанбе, Алматы, Ташкенте.
Темы занятий прорабатываются с учетом запросов потенциальных слушателей, которые сами определяют, какое из направлений театральной системы Станиславского для них наиболее актуально.