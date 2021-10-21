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В МВФ рассказали, какие условия выдвинули Молдове
В МВФ рассказали, какие условия выдвинули Молдове
Международный валютный фонд назвал приоритеты для правительства Молдовы
2021-10-21T18:16+0300
2021-10-21T18:18+0300
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КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в Молдове в декабре, если будут выполнены несколько предварительных мер.В их числе меры по обеспечению независимости Национального банка, а также "исправление прошлых ошибок в продвижении политики и принятие заслуживающих доверия бюджетных планов", — говорится в пресс-релизе представительства Фонда в Молдове.Ранее миссия МВФ под руководством Рубена Атояна провела переговоры в онлайн-формате с властями Молдовы. По итогам встречи было достигнуто соглашение на уровне экспертов о программе поддержки молдавской экономики, рассчитанной на 40 месяцев.Предполагается, что в рамках программы Молдова получит доступ к финансированию в размере 400 миллионов специальных прав заимствования (эквивалент примерно 564 миллионов долларов США).Соглашение должны утвердить руководство МВФ и Исполнительного совета Фонда.Миссия МВФ перечислила основные, по мнению экспертов, проблемы, с которыми сталкивается Молдова. Среди них — неэффективность государственных расходов, некачественная и недоступная инфраструктура, слаборазвитая деловая среда, неработающие механизмы борьбы с коррупцией.Серьезной проблемой, на взгляд МВФ, остается высокий уровень миграции, в особенности среди образованных людей, что тормозит накопление человеческого капитала.Бюджетно-налоговая политика, согласованная в рамках новой программы, будет сосредоточена на борьбе с двумя шоками — пандемией и энергетическим кризисом. Только после этого можно будет перейти "к расходам, ориентированным на развитие", считают в МВФ.В том, что касается расходной части бюджета, приоритетными будут капитальные расходы на постройку и ремонт дорог, систем энергоснабжения и водоснабжения, а также инвестиции в здравоохранение, образование и создание рабочих мест. Также, по заявлению миссии МВФ, чтобы получить финансирование от внешних партнеров по развитию, необходимо развить "с трудом достигнутый прогресс" в отношении прозрачности акционеров молдавских банков, управления банками и "соответствия их владельцев деловым и этическим требованиям".Особое внимание в МВФ обратили на необходимость всесторонней реформы госпредприятий. По заключению экспертов Фонда, госсектор "страдает от слабой производительности вследствие плохого управления и надзора", а также ограниченных полномочий наблюдательных советов и их недостаточной независимости. Миссия МВФ настаивает на усилении государственного надзора за госпредприятиями, усилении финансовой отчетности, повышении прозрачности и контроля."Четкие и жесткие меры по оздоровлению судебной системы" будут иметь решающее значение для борьбы с коррупцией, также считают в Фонде. Повышение потенциала и независимости ключевых антикоррупционных институтов в МВФ считают основным приоритетом для властей Молдовы на ближайшую перспективу.При этом действия по обеспечению верховенства закона должны соответствовать Конституции и международным стандартам, подчеркнули в МВФ.
https://ru.sputnik.md/20211021/moldovy-vyplatit-kompensatsii-za-gaz-mvf-45760998.html
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Александр Исаев
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молдова, мвф, условия

В МВФ рассказали, какие условия выдвинули Молдове

18:16 21.10.2021 (обновлено: 18:18 21.10.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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МВФ перечислил требования, которые должен выполнить Кишинев перед подписанием новой программы сотрудничества.
КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в Молдове в декабре, если будут выполнены несколько предварительных мер.
В их числе меры по обеспечению независимости Национального банка, а также "исправление прошлых ошибок в продвижении политики и принятие заслуживающих доверия бюджетных планов", — говорится в пресс-релизе представительства Фонда в Молдове.
Ранее миссия МВФ под руководством Рубена Атояна провела переговоры в онлайн-формате с властями Молдовы. По итогам встречи было достигнуто соглашение на уровне экспертов о программе поддержки молдавской экономики, рассчитанной на 40 месяцев.
Предполагается, что в рамках программы Молдова получит доступ к финансированию в размере 400 миллионов специальных прав заимствования (эквивалент примерно 564 миллионов долларов США).
Соглашение должны утвердить руководство МВФ и Исполнительного совета Фонда.
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ
14:23
Миссия МВФ перечислила основные, по мнению экспертов, проблемы, с которыми сталкивается Молдова. Среди них — неэффективность государственных расходов, некачественная и недоступная инфраструктура, слаборазвитая деловая среда, неработающие механизмы борьбы с коррупцией.
Серьезной проблемой, на взгляд МВФ, остается высокий уровень миграции, в особенности среди образованных людей, что тормозит накопление человеческого капитала.
Бюджетно-налоговая политика, согласованная в рамках новой программы, будет сосредоточена на борьбе с двумя шоками — пандемией и энергетическим кризисом. Только после этого можно будет перейти "к расходам, ориентированным на развитие", считают в МВФ.
В том, что касается расходной части бюджета, приоритетными будут капитальные расходы на постройку и ремонт дорог, систем энергоснабжения и водоснабжения, а также инвестиции в здравоохранение, образование и создание рабочих мест.
Также, по заявлению миссии МВФ, чтобы получить финансирование от внешних партнеров по развитию, необходимо развить "с трудом достигнутый прогресс" в отношении прозрачности акционеров молдавских банков, управления банками и "соответствия их владельцев деловым и этическим требованиям".
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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13:08
Особое внимание в МВФ обратили на необходимость всесторонней реформы госпредприятий. По заключению экспертов Фонда, госсектор "страдает от слабой производительности вследствие плохого управления и надзора", а также ограниченных полномочий наблюдательных советов и их недостаточной независимости.
Миссия МВФ настаивает на усилении государственного надзора за госпредприятиями, усилении финансовой отчетности, повышении прозрачности и контроля.
"Четкие и жесткие меры по оздоровлению судебной системы" будут иметь решающее значение для борьбы с коррупцией, также считают в Фонде. Повышение потенциала и независимости ключевых антикоррупционных институтов в МВФ считают основным приоритетом для властей Молдовы на ближайшую перспективу.
При этом действия по обеспечению верховенства закона должны соответствовать Конституции и международным стандартам, подчеркнули в МВФ.
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