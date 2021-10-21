https://ru.sputnik.md/20211021/vaktsinatsiya-podrostki-covid-19-zaschita-vzrosloe-naselenie-45771428.html

Вакцинация подростков от COVID-19 поможет защитить взрослое население

Вакцинация подростков от COVID-19 поможет защитить взрослое население

Специалист рассказал, как вакцинация подростков от COVID-19 поможет защитить взрослое население

2021-10-21T23:05+0300

2021-10-21T23:05+0300

2021-10-21T23:05+0300

коронавирус

подростки

население

защита

вакцинация

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Важность вакцинации подростков от COVID-19 заключается в защите взрослого населения от вируса, передает РИА Новости. Также иммунизация несовершеннолетних помогает защитить подростков от тяжелого воспалительного синдрома, даже в тех случаях, когда болезнь проходит в легкой форме или даже бессимптомно. Об этом рассказал заведующий отделением больницы Адасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун, комментируя результаты нового исследования об эффективности вакцины Pfizer для подростков.Масштабное исследование об эффективности вакцины Pfizer против штамма "дельта" у подростков от 12 лет провели израильская больничная касса совместно с Гарвардским университетом и детской клиникой в Бостоне. В результате исследования вакцина показала высокую эффективность. Уточняется, что после второй дозы вакцины эффективность предотвращения заражения составила 90%."После того, как FDA утвердило в мае вакцинацию детей 12 лет и старше, где-то с июня проходит вакцинация подростков в Израиле. Исследование, которое провел в этой группе Pfizer, показало 100% эффективность, у них была небольшая группа подростков. Кроме того, когда они проводили исследование, был оригинальный штамм или "альфа"-штамм, а сейчас вирус очень изменился, у нас были серьёзные опасения, что против штамма "дельта" вакцина будет менее эффективна", - пояснил Беркун."Дети так же эффективно реагируют, как и взрослые. Если не лучше. Эффективность против варианта "дельта" такая же, как и против "альфа", хотя вакцину не изменили, а штамм изменился… Вакцинация подростков необходима, так как они мотор инфекции - это то, что мы видели в нескольких волнах в Израиле, это начиналось со школы и переходило на взрослое население. Чтобы защитить взрослых, нужно вакцинировать детей", - отметил Беркун.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 3,87 миллиона.

https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html

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подростки, население, защита, вакцинация