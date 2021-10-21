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Валентина Матвиенко и Игорь Гросу встретились в Афинах
Валентина Матвиенко и Игорь Гросу встретились в Афинах
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвеенко и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу провели встречу в Афинах
2021-10-21T16:26+0300
2021-10-21T16:45+0300
политика
игорь гросу
валентина матвиенко
афины
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КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Председатель Совета Федерации России (СФ) Валентина Матвеенко и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу побеседовали в Афинах на полях Европейской конференции председателей парламентов под эгидой ПАСЕ.С инициативой о такой встрече выступил Игорь Гросу, сообщает пресс-служба российского Совета Федерации.Собеседники обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества. По мнению главы российского Совета Федерации, укрепить контакты поможет возобновление работы российско-молдавской Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, взаимодействие в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Матвиенко положительно оценила участие делегации парламента Молдовы во главе с Зинаидой Гречаной в работе Третьего Евразийского женского форума, который состоялся в середине октября в Санкт-Петербурге.Глава СФ отметила, что в России рассчитывают на сохранение Кишиневом баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Евросоюзом, а также на сохранение Молдовой внеблокового статуса. Вместе с тем Матвиенко выразила недоумение участием представителей Молдовы в мероприятиях "Крымской платформы" в Киеве.Гросу и Матвиенко обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, вопросы функционирования русского языка в Молдове, тему трансляции русскоязычных телеканалов, а также ход приднестровского урегулирования в переговорном формате "5+2".Игорь Гросу поблагодарил российскую сторону за конструктивный подход к диалогу и помощь, оказанную Молдове в борьбе с эпидемическим кризисом. Спикер парламента заверил, что Кишинев заинтересован в продолжении и развитии контактов между законодательными органами двух стран.
https://ru.sputnik.md/20211018/grosu-afiny-konferentsiya-spikerov-45657198.html
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игорь гросу, валентина матвиенко, афины

Валентина Матвиенко и Игорь Гросу встретились в Афинах

16:26 21.10.2021 (обновлено: 16:45 21.10.2021)
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© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaВстреча Валентины Матвиенко и Игоря Гросу
Встреча Валентины Матвиенко и Игоря Гросу - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Председатель Совета Федерации РФ и спикер парламента Молдовы говорили о межпарламентском сотрудничестве, русском языке и приднестровском урегулировании.
КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Председатель Совета Федерации России (СФ) Валентина Матвеенко и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу побеседовали в Афинах на полях Европейской конференции председателей парламентов под эгидой ПАСЕ.
С инициативой о такой встрече выступил Игорь Гросу, сообщает пресс-служба российского Совета Федерации.
Собеседники обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества. По мнению главы российского Совета Федерации, укрепить контакты поможет возобновление работы российско-молдавской Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, взаимодействие в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Матвиенко положительно оценила участие делегации парламента Молдовы во главе с Зинаидой Гречаной в работе Третьего Евразийского женского форума, который состоялся в середине октября в Санкт-Петербурге.
Глава СФ отметила, что в России рассчитывают на сохранение Кишиневом баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Евросоюзом, а также на сохранение Молдовой внеблокового статуса. Вместе с тем Матвиенко выразила недоумение участием представителей Молдовы в мероприятиях "Крымской платформы" в Киеве.
Гросу и Матвиенко обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, вопросы функционирования русского языка в Молдове, тему трансляции русскоязычных телеканалов, а также ход приднестровского урегулирования в переговорном формате "5+2".
Игорь Гросу - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Политика
Гросу едет в Афины для участия в конференции спикеров парламентов
18 октября, 10:14
315
Игорь Гросу поблагодарил российскую сторону за конструктивный подход к диалогу и помощь, оказанную Молдове в борьбе с эпидемическим кризисом. Спикер парламента заверил, что Кишинев заинтересован в продолжении и развитии контактов между законодательными органами двух стран.
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