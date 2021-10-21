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Владимир Боля возглавил комиссию в МПА СНГ
Владимир Боля возглавил комиссию в МПА СНГ
Владимир Боля возглавит Комиссию по аграрной политике, природным ресурсам и экологии МПА СНГ
2021-10-21T13:38+0300
2021-10-21T13:48+0300
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля назначен главой Комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ).Представители парламентской делегации Республики Молдова в МПА СНГ на постоянной основе занимают должность председателя Комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.Также был избран и новый вице-председатель комиссии. Им стал Михаил Забелин, депутат законодательного органа Азербайджана.Голосование по кандидатуре Боли состоялось в ходе заседания комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.До настоящего времени должность председателя комиссии занимал Раду Мудряк.Комиссия состоит из 24 членов, представляющих девять государств СНГ, входящих в МПА СНГ.
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в молдове, молдова, мпа снг

Владимир Боля возглавил комиссию в МПА СНГ

13:38 21.10.2021 (обновлено: 13:48 21.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Молдавский депутат сменит на этой должности другого представителя законодательного органа Молдовы.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля назначен главой Комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ).
Представители парламентской делегации Республики Молдова в МПА СНГ на постоянной основе занимают должность председателя Комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
Также был избран и новый вице-председатель комиссии. Им стал Михаил Забелин, депутат законодательного органа Азербайджана.
Голосование по кандидатуре Боли состоялось в ходе заседания комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
До настоящего времени должность председателя комиссии занимал Раду Мудряк.
Комиссия состоит из 24 членов, представляющих девять государств СНГ, входящих в МПА СНГ.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 15.10.2021
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Гаврилица - на саммите СНГ: мы здесь, мы готовы говорить
15 октября, 14:32
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