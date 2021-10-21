https://ru.sputnik.md/20211021/vladimir-bolya-vozglavil-komissiyu-mpa-sng-45758300.html

Владимир Боля возглавил комиссию в МПА СНГ

Владимир Боля возглавил комиссию в МПА СНГ

Владимир Боля возглавит Комиссию по аграрной политике, природным ресурсам и экологии МПА СНГ

2021-10-21T13:38+0300

2021-10-21T13:38+0300

2021-10-21T13:48+0300

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля назначен главой Комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ).Представители парламентской делегации Республики Молдова в МПА СНГ на постоянной основе занимают должность председателя Комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.Также был избран и новый вице-председатель комиссии. Им стал Михаил Забелин, депутат законодательного органа Азербайджана.Голосование по кандидатуре Боли состоялось в ходе заседания комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.До настоящего времени должность председателя комиссии занимал Раду Мудряк.Комиссия состоит из 24 членов, представляющих девять государств СНГ, входящих в МПА СНГ.

https://ru.sputnik.md/20211015/gavrilitsa-sammit-sng-45534258.html

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