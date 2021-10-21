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Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
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https://ru.sputnik.md/20211021/vladimir-putin-rossiya-gotova-rabota-sovmestno-reshenie-mirovie-problemi-45777538.html
Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем
Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем
Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем
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россия
проблемы
мир
владимир путин
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Российский президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость консолидации мировых сил для решения глобальных проблем. Президент отметил готовность российской стороны к совместной работе."Время идет, проблемы копятся, становятся более взрывоопасными. Нужно действительно работать вместе. Поэтому еще раз повторяю - использую это площадку, чтобы заявить о нашей готовности работать совместно над решением наиболее острых общих проблем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения."Конечно, мы должны осознавать опасность и быть готовыми ей противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса - о возможностях, которые нельзя упустить", - подчеркнул глава государства.
https://ru.sputnik.md/20211021/putin-pandemii-poter-bolshe-pervoy-mirovaea-voyna-45776179.html
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проблемы, мир, владимир путин

Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем

19:28 21.10.2021 (обновлено: 19:45 21.10.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Российский лидер подчеркнул важность объединения усилий для решения глобальных проблем.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Российский президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость консолидации мировых сил для решения глобальных проблем. Президент отметил готовность российской стороны к совместной работе.
"Время идет, проблемы копятся, становятся более взрывоопасными. Нужно действительно работать вместе. Поэтому еще раз повторяю - использую это площадку, чтобы заявить о нашей готовности работать совместно над решением наиболее острых общих проблем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения.
"Конечно, мы должны осознавать опасность и быть готовыми ей противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса - о возможностях, которые нельзя упустить", - подчеркнул глава государства.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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