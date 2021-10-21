https://ru.sputnik.md/20211021/vladimir-putin-rossiya-gotova-rabota-sovmestno-reshenie-mirovie-problemi-45777538.html

Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем

Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем

Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем

2021-10-21T19:28+0300

2021-10-21T19:28+0300

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россия

проблемы

мир

владимир путин

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Российский президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость консолидации мировых сил для решения глобальных проблем. Президент отметил готовность российской стороны к совместной работе."Время идет, проблемы копятся, становятся более взрывоопасными. Нужно действительно работать вместе. Поэтому еще раз повторяю - использую это площадку, чтобы заявить о нашей готовности работать совместно над решением наиболее острых общих проблем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения."Конечно, мы должны осознавать опасность и быть готовыми ей противостоять, и не одной, а многим разноплановым опасностям, которые возникают вокруг перемен. Но не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса - о возможностях, которые нельзя упустить", - подчеркнул глава государства.

https://ru.sputnik.md/20211021/putin-pandemii-poter-bolshe-pervoy-mirovaea-voyna-45776179.html

мир

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проблемы, мир, владимир путин