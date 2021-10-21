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Власти утвердили размеры правительственных стипендий
Власти утвердили размеры правительственных стипендий
В Молдове правительственную и президентскую стипендию получают со средним баллом не ниже 9.
2021-10-21T07:30+0300
2021-10-21T07:30+0300
стипендии
студенты
общество
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В целях поддержки успеваемости молодежи правительство утвердило список студентов и школьников - получателей стипендий на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба правительства.В соответствии с решением из государственного бюджета будут предоставляться следующие виды поощрительных стипендий:Студенты и ученики со средним баллом не менее 9 за летнюю сессию подали заявку на получение стипендии.На республиканскую стипендию претендовали 27 студентов, на государственную - 46, на стипендию "Гаудеамус" - 20 человек, на президентскую стипендию - 23 студента.
https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html
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Евгений Чебан
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стипендии, студенты

Власти утвердили размеры правительственных стипендий

07:30 21.10.2021
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© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВозобновление очного обучения в вузах
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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На госстипендии могут претендовать студенты со средним баллом за летнюю сессию не менее девяти.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В целях поддержки успеваемости молодежи правительство утвердило список студентов и школьников - получателей стипендий на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В соответствии с решением из государственного бюджета будут предоставляться следующие виды поощрительных стипендий:
Государственная стипендия - 12 стипендий для студентов первого цикла, второго цикла, медицинского и фармацевтического образования в высших учебных заведениях (1640 леев);
Государственная стипендия - 30 стипендий для студентов первого цикла, студентов второго цикла, медицинского и фармацевтического образования в высших учебных заведениях (1365 леев);
Стипендия "Гаудеамус" - 20 стипендий для студентов послесредних и нетретичных высших учебных заведений профессионально-технического образования (990 леев);
Стипендия президента - 15 стипендий, из которых 10 стипендий для студентов и аспирантов, медицинского и фармацевтического образования в высших учебных заведениях (1490 леев) и пять ​​стипендий для студентов высших технических учебных заведений, учреждений профессионального образования (1155 леев).
Студенты на лекции - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
20 августа, 13:51
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Студенты и ученики со средним баллом не менее 9 за летнюю сессию подали заявку на получение стипендии.
На республиканскую стипендию претендовали 27 студентов, на государственную - 46, на стипендию "Гаудеамус" - 20 человек, на президентскую стипендию - 23 студента.
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