https://ru.sputnik.md/20211021/vlasti-utverdili-razmery-pravitelstvennykh-stipendiy-45744820.html

Власти утвердили размеры правительственных стипендий

Власти утвердили размеры правительственных стипендий

В Молдове правительственную и президентскую стипендию получают со средним баллом не ниже 9.

2021-10-21T07:30+0300

2021-10-21T07:30+0300

2021-10-21T07:30+0300

стипендии

студенты

общество

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В целях поддержки успеваемости молодежи правительство утвердило список студентов и школьников - получателей стипендий на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба правительства.В соответствии с решением из государственного бюджета будут предоставляться следующие виды поощрительных стипендий:Студенты и ученики со средним баллом не менее 9 за летнюю сессию подали заявку на получение стипендии.На республиканскую стипендию претендовали 27 студентов, на государственную - 46, на стипендию "Гаудеамус" - 20 человек, на президентскую стипендию - 23 студента.

https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

стипендии, студенты