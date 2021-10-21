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Власти утвердили размеры правительственных стипендий
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© Sputnik / Илья Наймушин/
На госстипендии могут претендовать студенты со средним баллом за летнюю сессию не менее девяти.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В целях поддержки успеваемости молодежи правительство утвердило список студентов и школьников - получателей стипендий на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В соответствии с решением из государственного бюджета будут предоставляться следующие виды поощрительных стипендий:
Государственная стипендия - 12 стипендий для студентов первого цикла, второго цикла, медицинского и фармацевтического образования в высших учебных заведениях (1640 леев);
Государственная стипендия - 30 стипендий для студентов первого цикла, студентов второго цикла, медицинского и фармацевтического образования в высших учебных заведениях (1365 леев);
Стипендия "Гаудеамус" - 20 стипендий для студентов послесредних и нетретичных высших учебных заведений профессионально-технического образования (990 леев);
Стипендия президента - 15 стипендий, из которых 10 стипендий для студентов и аспирантов, медицинского и фармацевтического образования в высших учебных заведениях (1490 леев) и пять стипендий для студентов высших технических учебных заведений, учреждений профессионального образования (1155 леев).
20 августа, 13:51
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Студенты и ученики со средним баллом не менее 9 за летнюю сессию подали заявку на получение стипендии.
На республиканскую стипендию претендовали 27 студентов, на государственную - 46, на стипендию "Гаудеамус" - 20 человек, на президентскую стипендию - 23 студента.