https://ru.sputnik.md/20211021/volnitskiy-novaya-vlast-moldovy-sovershaet-oshibku-45689209.html
Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку
Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку
Аналитик оценил настороженный и не совсем дружественный характер отношений проевропейской Молдовы к России, который считает ошибочным.
2021-10-21T08:00+0300
2021-10-21T08:00+0300
2021-10-21T08:00+0300
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Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку
Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку
Рано или поздно Молдова все равно уперлась бы в газовую проблему, но весь вопрос - в какой мере. Для этого нужно выстраивать более дружественные отношения с Россией, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Волницкий.Волницкий отметил ошибочность такого подхода, ведь несмотря на проблемы в Европе, проевропейская власть в Молдове может не ограничивать себя отсылками к общемировым тенденциям и проблемам."Надо искать и собственные пути решения газовой проблемы Молдовы, которые есть. В первую очередь, надо вести более конструктивную дискуссию с Москвой и придать более конструктивный характер нашим отношениям с Россией на данном этапе", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, власть, ошибка
Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку
Аналитик оценил настороженный и не совсем дружественный характер отношений проевропейской Молдовы к России, который считает ошибочным.
Рано или поздно Молдова все равно уперлась бы в газовую проблему, но весь вопрос - в какой мере. Для этого нужно выстраивать более дружественные отношения с Россией, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова
политический аналитик Игорь Волницкий.
"На данном этапе мы наблюдаем определенную осторожность в двусторонних отношениях, и она, скорее всего, проявлена со стороны Кишинева. Новая власть в Молдове объявила себя проевропейской, но почему-то считает, что в отношениях с Россией Молдова обязана вести настороженную политику или не вести ее вообще", - считает эксперт.
Волницкий отметил ошибочность такого подхода, ведь несмотря на проблемы в Европе, проевропейская власть в Молдове может не ограничивать себя отсылками к общемировым тенденциям и проблемам.
"Надо искать и собственные пути решения газовой проблемы Молдовы, которые есть. В первую очередь, надо вести более конструктивную дискуссию с Москвой и придать более конструктивный характер нашим отношениям с Россией на данном этапе", - заключил собеседник.