https://ru.sputnik.md/20211021/volnitskiy-novaya-vlast-moldovy-sovershaet-oshibku-45689209.html

Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку

Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку

Аналитик оценил настороженный и не совсем дружественный характер отношений проевропейской Молдовы к России, который считает ошибочным.

2021-10-21T08:00+0300

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Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку

Рано или поздно Молдова все равно уперлась бы в газовую проблему, но весь вопрос - в какой мере. Для этого нужно выстраивать более дружественные отношения с Россией, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Волницкий.Волницкий отметил ошибочность такого подхода, ведь несмотря на проблемы в Европе, проевропейская власть в Молдове может не ограничивать себя отсылками к общемировым тенденциям и проблемам."Надо искать и собственные пути решения газовой проблемы Молдовы, которые есть. В первую очередь, надо вести более конструктивную дискуссию с Москвой и придать более конструктивный характер нашим отношениям с Россией на данном этапе", - заключил собеседник.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, власть, ошибка