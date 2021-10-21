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https://ru.sputnik.md/20211021/votum-nedoveriya-minyust-moldova-45760270.html
Министра юстиции Молдовы не отправят в отставку
Министра юстиции Молдовы не отправят в отставку
В Молдове провалился простой вотум недоверия главе Минюста
2021-10-21T13:53+0300
2021-10-21T14:10+0300
в молдове
политика
молдова
вотум недоверия
парламент
серджиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Простой вотум недоверия главе Министерства юстиции Серджиу Литвиненко провалился в парламенте. В поддержку вотума проголосовало лишь 28 депутатов, против - 53, еще четверо воздержались. Вотум был выдвинут депутатами Блока коммунистов и социалистов на заседании законодательного органа 14 октября в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".Выступая перед депутатами, Литвиненко посчитал текст вотума безосновательным, а также заверил, что возглавляемое им министерство готовит ряд законодательных инициатив для дальнейшего улучшения ситуации. Что такое вотум недоверия в МолдовеВ практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.
https://ru.sputnik.md/20211014/blok-kommunistov-i-sotsialistov-vydvigaet-prostoy-votum-nedoveriya-minyustu-45504045.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вотум недоверия, парламент, серджиу литвиненко

Министра юстиции Молдовы не отправят в отставку

13:53 21.10.2021 (обновлено: 14:10 21.10.2021)
62
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Молдовы
Парламент Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Простой вотум недоверия против деятельности и политики Министерства юстиции не получил поддержки депутатов.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Простой вотум недоверия главе Министерства юстиции Серджиу Литвиненко провалился в парламенте.
В поддержку вотума проголосовало лишь 28 депутатов, против - 53, еще четверо воздержались.
"Поздравляю господина министра, что вы прошли это испытание. Поздравляю и пленум парламента, это, вероятно, был единственный простой вотум недоверия, который рассматривали в последние годы", - заявил вице-премьер Михаил Попшой.
Вотум был выдвинут депутатами Блока коммунистов и социалистов на заседании законодательного органа 14 октября в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".
Выступая перед депутатами, Литвиненко посчитал текст вотума безосновательным, а также заверил, что возглавляемое им министерство готовит ряд законодательных инициатив для дальнейшего улучшения ситуации.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Общество
Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
14 октября, 11:28
341

Что такое вотум недоверия в Молдове

В практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.
Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу.
По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.
Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.
Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.
Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.
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