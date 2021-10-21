https://ru.sputnik.md/20211021/vystuplenie-putin-plenarnoe-zasedanie-valdaii-diskussionnii-klub-45764743.html
Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
2021-10-21T17:00+0300
2021-10-21T17:00+0300
2021-10-21T17:00+0300
видео
владимир путин
валдай
клуб
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В Сочи стартовало заседание восемнадцатого ежегодного международного клуба "Валдай". Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании клуба в очном формате.Среди заявленных тем международного клуба - вопросы свободы и закрытых обществ в мире, интеллект и международная борьба за технологическое первенство, российская политика в свете международных усилий по борьбе с изменением климата, ситуация с коронавирусом, российско-европейские отношения, Афганистан и перспективы развития страны и др."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.
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владимир путин, валдай, клуб, видео
Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
Российский президент принимает участие в заседании клуба в очном формате.
В Сочи стартовало заседание восемнадцатого ежегодного международного клуба "Валдай". Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании клуба в очном формате.
Среди заявленных тем международного клуба - вопросы свободы и закрытых обществ в мире, интеллект и международная борьба за технологическое первенство, российская политика в свете международных усилий по борьбе с изменением климата, ситуация с коронавирусом, российско-европейские отношения, Афганистан и перспективы развития страны и др.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.