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https://ru.sputnik.md/20211022/alek-bolduin-zastrelil-operatora-vo-vremya-semok--kak-v-oboyme-okazalis-boevye-patrony-45818467.html
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок – как в обойме оказались боевые патроны
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок – как в обойме оказались боевые патроны
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок – как в обойме оказались боевые патроны
2021-10-22T23:11+0300
2021-10-22T23:11+0300
актер
патроны
оператор
алек болдуин
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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Американский актер Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" непреднамеренно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соузу, сообщило издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе. Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в обойме оказались боевые. Актер добровольно дал показания следователям, его отпустили. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты, передает РИА Новости.В интервью радио Sputnik каскадер, художественный руководитель Российского объединения каскадеров "Мастер" Игорь Панин пояснил, что в США на съемках часто используется боевое оружие, заряженное холостыми патронами."В Америке другое отношение к оружию: любой человек может получить лицензию для кино, у них частные компании занимаются поставкой оружия для съемок. Там для съемок используется боевое оружие, только с холостыми патронами. И здесь, когда заряжал оружие специальный оружейник или ассистент, перепутал коробки, и вот результат. Убийство – это исключение из правил, это нонсенс. Алек Болдуин ни при чем: ему что дали, тем он и стрелял", – отметил эксперт.В России на съемках боевое оружие используется очень редко, продолжил он.Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, тренировавший Алека Болдуина, предположил, что могло привести к трагедии на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust). Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".Специалист объяснил, что оружие для киносъемок охолащивают: ствол в нем не сквозной, внутри есть перегородки, снаряд обычно сплющен и закрыт."Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально", — предположил он.
https://ru.sputnik.md/20210711/SShA-otpravit-delegatsiyu-v-Gaiti-v-svyazi-s-ubiystvom-prezidenta-35451550.html
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актер, патроны, оператор, алек болдуин

Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок – как в обойме оказались боевые патроны

23:11 22.10.2021
© AP Photo / Invision for the Television Academy / Phil McCartenАлек Болдуин получил "Эмми" за пародию на Трампа в комедийном телешоу
Алек Болдуин получил Эмми за пародию на Трампа в комедийном телешоу - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Invision for the Television Academy / Phil McCarten
Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок фильма.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Американский актер Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" непреднамеренно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соузу, сообщило издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе. Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в обойме оказались боевые. Актер добровольно дал показания следователям, его отпустили. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты, передает РИА Новости.
В интервью радио Sputnik каскадер, художественный руководитель Российского объединения каскадеров "Мастер" Игорь Панин пояснил, что в США на съемках часто используется боевое оружие, заряженное холостыми патронами.
"В Америке другое отношение к оружию: любой человек может получить лицензию для кино, у них частные компании занимаются поставкой оружия для съемок. Там для съемок используется боевое оружие, только с холостыми патронами. И здесь, когда заряжал оружие специальный оружейник или ассистент, перепутал коробки, и вот результат. Убийство – это исключение из правил, это нонсенс. Алек Болдуин ни при чем: ему что дали, тем он и стрелял", – отметил эксперт.
В России на съемках боевое оружие используется очень редко, продолжил он.
Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, тренировавший Алека Болдуина, предположил, что могло привести к трагедии на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust). Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".
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Специалист объяснил, что оружие для киносъемок охолащивают: ствол в нем не сквозной, внутри есть перегородки, снаряд обычно сплющен и закрыт.
"Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально", — предположил он.
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