https://ru.sputnik.md/20211022/chetvertyy-parizhskiy-forum-mira-gibridnom-format-45804694.html

Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате

Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате

Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате

2021-10-22T15:59+0300

2021-10-22T15:59+0300

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форум

мир

париж

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. По словам организаторов Парижского форума мира, мероприятие состоится 11-13 ноября и пройдет в гибридном формате, передает РИА Новости. В форуме примут участие несколько десятков глав государств и международных организаций.По данным СМИ, ожидается прибытие на Парижский форум вице-президента США Камалы Харрис.В этом году участники мероприятия "представят идеи, а также конкретные ответы на проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество в борьбе с пандемией COVID-19 и в обеспечении солидарного с менее развитыми странами восстановления экономики", отмечают организаторы форума в коммюнике.Мероприятие будет проводиться в этом году в четвертый раз. Впервые Парижский форум мира был проведен по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона в 2018 году – по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Тогда в Париже собрались лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.В прошлом году из-за эпидемии COVID-19 форум проходил онлайн. В этот раз мероприятие состоится в гибридном формате.

https://ru.sputnik.md/20211013/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45489161.html

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