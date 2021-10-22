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Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате
Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате
Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате
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форум
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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. По словам организаторов Парижского форума мира, мероприятие состоится 11-13 ноября и пройдет в гибридном формате, передает РИА Новости. В форуме примут участие несколько десятков глав государств и международных организаций.По данным СМИ, ожидается прибытие на Парижский форум вице-президента США Камалы Харрис.В этом году участники мероприятия "представят идеи, а также конкретные ответы на проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество в борьбе с пандемией COVID-19 и в обеспечении солидарного с менее развитыми странами восстановления экономики", отмечают организаторы форума в коммюнике.Мероприятие будет проводиться в этом году в четвертый раз. Впервые Парижский форум мира был проведен по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона в 2018 году – по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Тогда в Париже собрались лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.В прошлом году из-за эпидемии COVID-19 форум проходил онлайн. В этот раз мероприятие состоится в гибридном формате.
https://ru.sputnik.md/20211013/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45489161.html
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форум, мир, париж

Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате

15:59 22.10.2021 (обновлено: 16:04 22.10.2021)
© REUTERS / Christian HartmannРеактивные самолеты Alpha из французских ВВС Patrouille de France пролетают мимо Эйфелевой башни во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже, Франция
Реактивные самолеты Alpha из французских ВВС Patrouille de France пролетают мимо Эйфелевой башни во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже, Франция - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Christian Hartmann
Впервые Парижский форум мира был проведен по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. По словам организаторов Парижского форума мира, мероприятие состоится 11-13 ноября и пройдет в гибридном формате, передает РИА Новости. В форуме примут участие несколько десятков глав государств и международных организаций.
По данным СМИ, ожидается прибытие на Парижский форум вице-президента США Камалы Харрис.
В этом году участники мероприятия "представят идеи, а также конкретные ответы на проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество в борьбе с пандемией COVID-19 и в обеспечении солидарного с менее развитыми странами восстановления экономики", отмечают организаторы форума в коммюнике.
Мероприятие будет проводиться в этом году в четвертый раз. Впервые Парижский форум мира был проведен по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона в 2018 году – по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Тогда в Париже собрались лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.
В прошлом году из-за эпидемии COVID-19 форум проходил онлайн. В этот раз мероприятие состоится в гибридном формате.
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