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ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента
ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента
Депутаты Молдовы решили внести поправку в в законопроект о введении ЧП с 22 октября, чтобы обеспечить проведение местных выборов.
2021-10-22T14:51+0300
2021-10-22T15:23+0300
в молдове
общество
молдова
местные выборы
чрезвычайное положение
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не затронет проведение местных выборов в Бельцах и нескольких населенных пунктах, запланированных на 21 ноября. За соответствующую поправку в законопроект проголосовали депутаты в ходе обсуждений по поводу введения режима ЧП.Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В связи с этим возник вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания.Во время чтения отчета по законопроекту глава юркомиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате отметила, что депутаты предлагали внести поправку в документ, который обеспечит проведение местных выборов. Ранее на заседании министр юстиции Серджиу Литвиненко объяснил, что выборы пройдут сразу на следующий день после окончания ЧП. Как добавил министр, подготовка и организация выборов не должны пострадать от мер, введенных в связи с ЧП. В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет сама интерпретировать закон и принять окончательное решение.Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, местные выборы, чрезвычайное положение

ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента

14:51 22.10.2021 (обновлено: 15:23 22.10.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 21 октября 2021
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты Молдовы решили внести поправку в законопроект о введении с 22 октября режима ЧП, чтобы обеспечить проведение местных выборов.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не затронет проведение местных выборов в Бельцах и нескольких населенных пунктах, запланированных на 21 ноября. За соответствующую поправку в законопроект проголосовали депутаты в ходе обсуждений по поводу введения режима ЧП.
Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
В связи с этим возник вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания.
Во время чтения отчета по законопроекту глава юркомиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате отметила, что депутаты предлагали внести поправку в документ, который обеспечит проведение местных выборов.

"Статья 6: указанный режим ЧП не помешает проведению местных выборов в нескольких населенных пунктах, запланированных на 21 ноября", – зачитала Стамате текст поправки.

Ранее на заседании министр юстиции Серджиу Литвиненко объяснил, что выборы пройдут сразу на следующий день после окончания ЧП. Как добавил министр, подготовка и организация выборов не должны пострадать от мер, введенных в связи с ЧП.
В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет сама интерпретировать закон и принять окончательное решение.
Выборы президента Молдовы голосование - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Общество
Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
14:24

Местные выборы в Молдове

Местные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
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