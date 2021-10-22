https://ru.sputnik.md/20211022/chp-mestnye-vybory-moldova-45802237.html

ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента

ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента

Депутаты Молдовы решили внести поправку в в законопроект о введении ЧП с 22 октября, чтобы обеспечить проведение местных выборов.

2021-10-22T14:51+0300

2021-10-22T14:51+0300

2021-10-22T15:23+0300

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не затронет проведение местных выборов в Бельцах и нескольких населенных пунктах, запланированных на 21 ноября. За соответствующую поправку в законопроект проголосовали депутаты в ходе обсуждений по поводу введения режима ЧП.Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В связи с этим возник вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания.Во время чтения отчета по законопроекту глава юркомиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамате отметила, что депутаты предлагали внести поправку в документ, который обеспечит проведение местных выборов. Ранее на заседании министр юстиции Серджиу Литвиненко объяснил, что выборы пройдут сразу на следующий день после окончания ЧП. Как добавил министр, подготовка и организация выборов не должны пострадать от мер, введенных в связи с ЧП. В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет сама интерпретировать закон и принять окончательное решение.Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:

https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-mestnye-vybory-moldova-45798684.html

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