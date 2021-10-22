https://ru.sputnik.md/20211022/delo-pyatogo-upravleniya-mvd-moldove-vydvinuto-esche-odno-obvinenie-45810872.html

Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: выдвинуто еще одно обвинение

Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: выдвинуто еще одно обвинение

Следствие выдвинуло еще одну обвинение фигурантам дела.

2021-10-22T19:26+0300

2021-10-22T19:26+0300

2021-10-22T19:26+0300

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задокументировала новый эпизод в рамках дела "Пятого управления" Генинспектората полиции Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По новой информации прокуратуры, было выдвинуто обвинение в организации незаконной перевозки оружия, в частности, патронов для автомата "Калашников" на Украину. По данным следствия, все произошло летом 2018 года, когда фигуранты дела организовали переправку патронов в тайнике автомобиля гражданина Молдовы перед тем, как он пересечет границу с Украиной. В результате против гражданина было возбуждено уголовное дело, что также повлияло на национальную политическую сферу, поскольку жертва преступления в то время занимал пост председателя территориальной организации политической партии в Кишиневе.Два человека находятся под арестом в пенитенциарном учреждении № 13, а третий, новый фигурант по делу, не был задержан, поскольку он сотрудничает со следствием. После того, как СИБ провел несколько обысков, PCCOCS представила обвинение в отношении лиц. Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.

https://ru.sputnik.md/20210924/pinzari-damir-cozhokaru-otpravyatsya-pod-sud-predstavleny-detali-dela-45019163.html

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