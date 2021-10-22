Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211022/delo-pyatogo-upravleniya-mvd-moldove-vydvinuto-esche-odno-obvinenie-45810872.html
Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: выдвинуто еще одно обвинение
Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: выдвинуто еще одно обвинение
Следствие выдвинуло еще одну обвинение фигурантам дела.
2021-10-22T19:26+0300
2021-10-22T19:26+0300
общество
в молдове
молдова
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/10/36/103656_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_e330de410cc3b7f131473d25828b4b6c.jpg
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задокументировала новый эпизод в рамках дела "Пятого управления" Генинспектората полиции Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По новой информации прокуратуры, было выдвинуто обвинение в организации незаконной перевозки оружия, в частности, патронов для автомата "Калашников" на Украину. По данным следствия, все произошло летом 2018 года, когда фигуранты дела организовали переправку патронов в тайнике автомобиля гражданина Молдовы перед тем, как он пересечет границу с Украиной. В результате против гражданина было возбуждено уголовное дело, что также повлияло на национальную политическую сферу, поскольку жертва преступления в то время занимал пост председателя территориальной организации политической партии в Кишиневе.Два человека находятся под арестом в пенитенциарном учреждении № 13, а третий, новый фигурант по делу, не был задержан, поскольку он сотрудничает со следствием. После того, как СИБ провел несколько обысков, PCCOCS представила обвинение в отношении лиц. Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.
https://ru.sputnik.md/20210924/pinzari-damir-cozhokaru-otpravyatsya-pod-sud-predstavleny-detali-dela-45019163.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/10/36/103656_33:0:2700:2000_1920x0_80_0_0_0c83eaf1c3f29b931a0f6f6ccab76a4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, мвд

Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: выдвинуто еще одно обвинение

19:26 22.10.2021
© Sputnik / Andrei Starostin / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Andrei Starostin
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Следствие выдвинуло еще одно обвинение фигурантам дела.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задокументировала новый эпизод в рамках дела "Пятого управления" Генинспектората полиции Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
По новой информации прокуратуры, было выдвинуто обвинение в организации незаконной перевозки оружия, в частности, патронов для автомата "Калашников" на Украину.
По данным следствия, все произошло летом 2018 года, когда фигуранты дела организовали переправку патронов в тайнике автомобиля гражданина Молдовы перед тем, как он пересечет границу с Украиной. В результате против гражданина было возбуждено уголовное дело, что также повлияло на национальную политическую сферу, поскольку жертва преступления в то время занимал пост председателя территориальной организации политической партии в Кишиневе.
Два человека находятся под арестом в пенитенциарном учреждении № 13, а третий, новый фигурант по делу, не был задержан, поскольку он сотрудничает со следствием. После того, как СИБ провел несколько обысков, PCCOCS представила обвинение в отношении лиц.
Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.
Правосудие - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Общество
Пынзарь, Дамир и Кожокару отправятся под суд: представлены детали дела
24 сентября, 16:03
По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:29Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
21:13Красносельский призвал оставаться дома и носить маски
20:45Почему в Молдове нет газа и страну "довели до ручки" в энергетике
20:20В Кишиневе зажгли Вечный огонь
20:12Украина одолжит Молдове газ
19:55ВОЗ изучит данные о возникновении миокардита от вакцины Moderna
19:26Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: выдвинуто еще одно обвинение
19:00Угольный ажиотаж: в Гагаузии втрое выросли объемы продаж населению
18:31Додон - о ситуации с Вечным огнем: лучше бы отключили тепло в правительстве
18:19В Комрате не стали гасить Вечный огонь
18:01Петрович - о погашенном Вечном огне в Кишиневе: верх кощунства
17:37"Молдовагаз": давление газа в системе бывало намного ниже нынешнего
17:05Марина Таубер - кандидат в мэры Бельц от Партии "Шор"
16:32В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"
16:22Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"
15:59Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате
15:30Парламент ввел чрезвычайное положение в Молдове
15:00У НАТО есть проблема: Беларусь не сдается
14:51ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента
14:36Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников