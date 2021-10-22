https://ru.sputnik.md/20211022/deputat-putin-konservatizm-45781657.html

Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина об умеренном консерватизме

Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина об умеренном консерватизме

Российский депутат отметил, что разумный консерватизм, о котором говорил российский президент, может стать защитой основ государства. 22.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-22T10:55+0300

2021-10-22T10:55+0300

2021-10-22T11:07+0300

россия

владимир путин

валдай

дискуссионный клуб "валдай"

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой. Об этом заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.В четверг, 21 октября, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По мнению российского президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.Вместе с тем политик добавил, что такой подход может сохранить общественные основы в стране и стать некоей "защитой" России."И естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит по крайней мере те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", – сказал депутат.

https://ru.sputnik.md/20211021/vystuplenie-putin-plenarnoe-zasedanie-valdaii-diskussionnii-klub-45764743.html

россия

валдай

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россия, владимир путин, валдай, дискуссионный клуб "валдай"