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Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина об умеренном консерватизме
Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина об умеренном консерватизме
Российский депутат отметил, что разумный консерватизм, о котором говорил российский президент, может стать защитой основ государства. 22.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-22T10:55+0300
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой. Об этом заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.В четверг, 21 октября, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По мнению российского президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.Вместе с тем политик добавил, что такой подход может сохранить общественные основы в стране и стать некоей "защитой" России."И естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит по крайней мере те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", – сказал депутат.
https://ru.sputnik.md/20211021/vystuplenie-putin-plenarnoe-zasedanie-valdaii-diskussionnii-klub-45764743.html
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россия, владимир путин, валдай, дискуссионный клуб "валдай"

Депутат Госдумы прокомментировал слова Путина об умеренном консерватизме

10:55 22.10.2021 (обновлено: 11:07 22.10.2021)
© Sputnik / Алексей МайшевЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
Российский депутат отметил, что разумный консерватизм, о котором говорил российский президент, может стать защитой основ государства.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Россия стремится к модели умеренного консерватизма, такой курс будет для страны защитой. Об этом заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В четверг, 21 октября, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По мнению российского президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.

"Я думаю, что, скорее всего, мы к этому сегодня стремимся. По моему мнению, мы этого не достигли", – ответил Чепа на вопрос, придерживается ли Россия курса умеренного консерватизма.

Вместе с тем политик добавил, что такой подход может сохранить общественные основы в стране и стать некоей "защитой" России.
"И естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит по крайней мере те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", – сказал депутат.
#LIVE: Выступление Владимира Путина на форуме Валдай - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
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