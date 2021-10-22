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Додон - о ситуации с Вечным огнем: лучше бы отключили тепло в правительстве
Додон - о ситуации с Вечным огнем: лучше бы отключили тепло в правительстве
В Кишиневе потушили вечный огонь из-за нехватки газа. Реакция Додона
2021-10-22T18:31+0300
2021-10-22T18:36+0300
мемориал
вечный огонь
игорь додон
общество
правительство
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны, считает экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон.Напомним, в Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь.В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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Евгений Чебан
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мемориал, вечный огонь, игорь додон, правительство

Додон - о ситуации с Вечным огнем: лучше бы отключили тепло в правительстве

18:31 22.10.2021 (обновлено: 18:36 22.10.2021)
© Sputnik / Александр СвязинВ Кишиневе погасили вечный огонь
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Александр Связин
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Экс-президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал власти за решение погасить Вечный огонь.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны, считает экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон.

Лучше бы отключили тепло в здании правительства, парламента, администрации президента

Igor Dodon - Sputnik Молдова
Игорь Додон
Экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов
Напомним, в Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.
© Sputnik / Александр СвязинВ Кишиневе погасили вечный огонь
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
В Кишиневе погасили вечный огонь
© Sputnik / Александр Связин
По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
© Sputnik / Александр СвязинВ Кишиневе погасили вечный огонь
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
В Кишиневе погасили вечный огонь
© Sputnik / Александр Связин
В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь.
В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.

ЧП в Молдове

В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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