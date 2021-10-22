https://ru.sputnik.md/20211022/dorogoy-asfalt-na-skolko-mogut-podorozhat-moldavskie-dorogi-45781623.html

Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги

Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги

Проблемы с газом могут привести к удорожанию производства асфальта и ремонта дорог в Молдове.

2021-10-22T09:26+0300

2021-10-22T09:26+0300

2021-10-22T11:15+0300

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КОМРАТ, 21 окт – Sputnik, Максим Топал. Просьбы со стороны властей страны и "Молдовагаз" о необходимости экономии энергоресурсов ставят в сложное положение крупнейшие асфальтобетонные заводы Гагаузии.На производстве, которое расположено в селе Буджак Комратского района, каждый день изготавливается до полутора тысяч тонн асфальта. По словам менеджера дорожной компании Бюлента Татара, для производственных работ и бытовых нужд предприятие использует природный газ.Эта дорожная организация занимается производством асфальта и строительством объездной автодороги в Комрате и Чимишлии. Работает на предприятии более 450 человек, из которых половина – жители Гагаузии.Руководство компании заверяет, что не намерено останавливать производство и уже ищет альтернативные источники энергии. Правда, в этом случае асфальт значительно подорожает, а значит, увеличится и стоимость строительства одного километра дороги."Если проблемы с газом усугубятся, мы готовы перейти на мазут. Наши системы приспособлены к этому, однако на выходе тонна асфальта значительно подорожает. Мы предполагаем, что производство асфальта станет на 60% дороже", – сказал Татар.Всего в Гагаузии насчитывается пять асфальтобетонных заводов. Все они являются крупными потребителями природного газа.

https://ru.sputnik.md/20211021/budet-li-moldova-dobyvat-sobstvennye-neft-i-gaz-45748000.html

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