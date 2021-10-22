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Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги
Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги
Проблемы с газом могут привести к удорожанию производства асфальта и ремонта дорог в Молдове.
2021-10-22T09:26+0300
2021-10-22T11:15+0300
в молдове
молдова
экономика
гагаузия
ремонт дорог
асфальт
газ
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КОМРАТ, 21 окт – Sputnik, Максим Топал. Просьбы со стороны властей страны и "Молдовагаз" о необходимости экономии энергоресурсов ставят в сложное положение крупнейшие асфальтобетонные заводы Гагаузии.На производстве, которое расположено в селе Буджак Комратского района, каждый день изготавливается до полутора тысяч тонн асфальта. По словам менеджера дорожной компании Бюлента Татара, для производственных работ и бытовых нужд предприятие использует природный газ.Эта дорожная организация занимается производством асфальта и строительством объездной автодороги в Комрате и Чимишлии. Работает на предприятии более 450 человек, из которых половина – жители Гагаузии.Руководство компании заверяет, что не намерено останавливать производство и уже ищет альтернативные источники энергии. Правда, в этом случае асфальт значительно подорожает, а значит, увеличится и стоимость строительства одного километра дороги."Если проблемы с газом усугубятся, мы готовы перейти на мазут. Наши системы приспособлены к этому, однако на выходе тонна асфальта значительно подорожает. Мы предполагаем, что производство асфальта станет на 60% дороже", – сказал Татар.Всего в Гагаузии насчитывается пять асфальтобетонных заводов. Все они являются крупными потребителями природного газа.
https://ru.sputnik.md/20211021/budet-li-moldova-dobyvat-sobstvennye-neft-i-gaz-45748000.html
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в молдове, молдова, гагаузия, ремонт дорог, асфальт, газ

Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги

09:26 22.10.2021 (обновлено: 11:15 22.10.2021)
© Sputnik / Maxim TopalАсфальтобетонный завод в селе Буджак
Асфальтобетонный завод в селе Буджак - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Переход асфальтобетонных заводов с газа на другие виды топлива приведет к увеличению стоимости укладки дорог. Специалисты делают новые расчеты.
КОМРАТ, 21 окт – Sputnik, Максим Топал. Просьбы со стороны властей страны и "Молдовагаз" о необходимости экономии энергоресурсов ставят в сложное положение крупнейшие асфальтобетонные заводы Гагаузии.
На производстве, которое расположено в селе Буджак Комратского района, каждый день изготавливается до полутора тысяч тонн асфальта. По словам менеджера дорожной компании Бюлента Татара, для производственных работ и бытовых нужд предприятие использует природный газ.

"В летние месяцы в среднем мы потребляем 320 тысяч кубометров газа. Сейчас – примерно 230 тысяч кубометров. В день получается от 7 до 10 тысяч кубометров газа. Мы уже получили письмо от "Молдовагаза" с просьбой уменьшить расход, но сделать это будет очень сложно. Если не будет газа – будут проблемы", – сказал Sputnik Молдова Татар.

Эта дорожная организация занимается производством асфальта и строительством объездной автодороги в Комрате и Чимишлии. Работает на предприятии более 450 человек, из которых половина – жители Гагаузии.
Руководство компании заверяет, что не намерено останавливать производство и уже ищет альтернативные источники энергии. Правда, в этом случае асфальт значительно подорожает, а значит, увеличится и стоимость строительства одного километра дороги.
© Sputnik / Maxim TopalАсфальтобетонный завод в селе Буджак
Асфальтобетонный завод в селе Буджак - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Maxim Topal
Асфальтобетонный завод в селе Буджак
© Sputnik / Maxim TopalАсфальтобетонный завод в селе Буджак
Асфальтобетонный завод в селе Буджак - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Maxim Topal
Асфальтобетонный завод в селе Буджак
© Sputnik / Maxim TopalАсфальтобетонный завод в селе Буджак
Асфальтобетонный завод в селе Буджак - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Maxim Topal
Асфальтобетонный завод в селе Буджак
1/3
© Sputnik / Maxim Topal
Асфальтобетонный завод в селе Буджак
2/3
© Sputnik / Maxim Topal
Асфальтобетонный завод в селе Буджак
3/3
© Sputnik / Maxim Topal
Асфальтобетонный завод в селе Буджак
"Если проблемы с газом усугубятся, мы готовы перейти на мазут. Наши системы приспособлены к этому, однако на выходе тонна асфальта значительно подорожает. Мы предполагаем, что производство асфальта станет на 60% дороже", – сказал Татар.
Всего в Гагаузии насчитывается пять асфальтобетонных заводов. Все они являются крупными потребителями природного газа.
Что известно о молдавских залежах газа и нефти - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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