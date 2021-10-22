https://ru.sputnik.md/20211022/durleshtyanu-vlast-moldovy-nuzhdaetsya-v-pomoschi-45732849.html

Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи

Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи

Экс-министр финансов Молдовы назвала период окончания мирового кризиса в энергетике, и, как гражданин, оценила действия президента и правительства.

2021-10-22T08:00+0300

2021-10-22T08:00+0300

2021-10-22T08:00+0300

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Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи

Международные аналитики прогнозируют окончание энергетического кризиса на планете в феврале 2022 года. Между тем после небольшого спада после заявления президента России Владимира Путина об увеличении "Газпромом" поставок газа спотовые цены на газ продолжают расти, - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова бывший министр финансов Молдовы, председатель партии "Закон и справедливость" Марианна Дурлештяну.Как и другие граждане, которые приняли участие в последних выборах, Дурлештяну не видит того "блага для народа", которое обещало новое правительство. Взять хотя бы увеличение пенсий."Партия большинства и правительство подняли пенсию до двух тысяч леев. Две тысячи леев не ощутит никто, потому что за девять месяцев инфляция в Молдове составила больше 5%. Уверена, что после того, как поднимут цены на газ и электроэнергию, к концу года инфляция будет уже больше 6%", - заключила бывший министр финансов Молдовы.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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экспертиза, подкасты, аудио, помощь, молдова, власть