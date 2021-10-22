https://ru.sputnik.md/20211022/eksperty-putin-oon-45791873.html
Эксперты – об идее Путина о создании реестра угроз и "смерти ООН"
Эксперты – об идее Путина о создании реестра угроз и "смерти ООН"
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Многие сферы деятельности в современном мире не имеют четкого глобального управления и идея президента РФ Владимира Путина о... 22.10.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Многие сферы деятельности в современном мире не имеют четкого глобального управления и идея президента РФ Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз заслуживает поддержки. Об этом заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.Ранее Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и привлечь к этой работе специалистов из разных стран."В принципе идея разумная. В той же самой ООН она заслужит поддержки, потому что много появляется новых вызовов и новых угроз", – заявил Капустин.Он также отметил, что многие сферы, от киберпространства до здравоохранения, не имеют четкого глобального управления для предотвращения и противодействия различным угрозам.Вынесение подобных глобальных проблем на универсальный уровень ООН позволяет на уровне международного сообщества "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют", полагает Капустин."В целом поддерживаю идею, очень грамотная, разумная, назревшая", – заключил эксперт.В свою очередь бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе прокомментировал заявление Путина о реформе ООН, в частности о том, что если разрушить право вето, то организация умрет в тот же день."Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл права вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо для России – резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать так же, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", – сказал Орджоникидзе информагентству.
https://ru.sputnik.md/20211021/vystuplenie-putin-plenarnoe-zasedanie-valdaii-diskussionnii-klub-45764743.html
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik.
Многие сферы деятельности в современном мире не имеют четкого глобального управления и идея президента РФ Владимира Путина о составлении на уровне ООН реестра вызовов и угроз заслуживает поддержки. Об этом заявил РИА Новости
президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.
Ранее Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что стоит составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз и привлечь к этой работе специалистов из разных стран.
"В принципе идея разумная. В той же самой ООН она заслужит поддержки, потому что много появляется новых вызовов и новых угроз", – заявил Капустин.
Он также отметил, что многие сферы, от киберпространства до здравоохранения, не имеют четкого глобального управления для предотвращения и противодействия различным угрозам.
"Говорят об изменении климата, и почему-то инициатива исходит от отдельных государств, которые пытаются ее навязать", – сказал эксперт.
Вынесение подобных глобальных проблем на универсальный уровень ООН позволяет на уровне международного сообщества "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют", полагает Капустин.
"В целом поддерживаю идею, очень грамотная, разумная, назревшая", – заключил эксперт.
В свою очередь бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе прокомментировал заявление Путина о реформе ООН, в частности о том, что если разрушить право вето, то организация умрет в тот же день.
"Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл права вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо для России – резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать так же, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", – сказал Орджоникидзе информагентству.