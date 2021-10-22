Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-mestnye-vybory-moldova-45798684.html
Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
Помешает ли режим ЧП проведению местных выборов, которые состоятся на следующий день после окончания режима.
2021-10-22T14:24+0300
2021-10-22T14:30+0300
общество
в молдове
бельцы
молдова
местные выборы
центральная избирательная комиссия
чрезвычайное положение
серджиу литвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0f/32494137_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_8895265e74d15241511bc1d17863af1b.jpg
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не должен сорвать местные выборы в Бельцах и других населенных пунктах, запланированные на 21 ноября. Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко в ходе обсуждения в парламенте введения режима ЧП в республике в связи с газовым кризисом.Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В связи с этим депутаты оппозиции задали вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания. В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет принять окончательное решение. Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html
бельцы
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0f/32494137_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc6acea075f52934e8554b480eb16fcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, центральная избирательная комиссия, чрезвычайное положение, серджиу литвиненко

Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП

14:24 22.10.2021 (обновлено: 14:30 22.10.2021)
© Sputnik / Mihai Caraus Выборы президента Молдовы голосование
 Выборы президента Молдовы голосование - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В парламенте обсудили, помешает ли режим ЧП проведению местных выборов, которые должны пройти в Молдове в ноябре.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не должен сорвать местные выборы в Бельцах и других населенных пунктах, запланированные на 21 ноября. Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко в ходе обсуждения в парламенте введения режима ЧП в республике в связи с газовым кризисом.
Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
В связи с этим депутаты оппозиции задали вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания.

"Чрезвычайная комиссия не будет иметь полномочий для аннулирования избирательных процедур, встреч, митингов. Думаю, режим ЧП не затронет выборы в Бельцах, но парламент может в постановлении прямо это указать", – заявил глава Минюста.

В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет принять окончательное решение.
Табличка - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове
12:33

Местные выборы в Молдове

Местные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:24Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
14:00Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"
13:39Нагачевский раскритиковал ввод чрезвычайного положения в Молдове
13:33Премьер Молдовы: "Газпром" заверил, что увеличит объемы поставляемого газа
12:59В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
12:48Экс-депутат: режим ЧП позволяет сместить главу "Молдовагаза"
12:33Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове
12:16Эксперты – об идее Путина о создании реестра угроз и "смерти ООН"
11:44В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра
11:09Правительство выделит 16 500 тонн мазута из госрезерва из-за газового кризиса
10:58Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
10:55Депутат и эксперт прокомментировали слова Путина об умеренном консерватизме
10:36В правительстве рассмотрели ситуацию с поставками газа и введение ЧП
10:13Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
09:26Дорогой асфальт: насколько могут подорожать молдавские дороги
08:41В Молдове объявят чрезвычайное положение в энергетике
08:40Глава МИДЕИ Молдовы встретился с руководством "Нафтогаза" в Киеве
08:30Цена вестернизации Молдовы – Стамбульская конвенция и другое
08:00Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи
07:30Эксперты: что снизит конкурентоспособность молдавских фруктов на рынке России