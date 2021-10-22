https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-mestnye-vybory-moldova-45798684.html

Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП

Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП

Помешает ли режим ЧП проведению местных выборов, которые состоятся на следующий день после окончания режима.

2021-10-22T14:24+0300

2021-10-22T14:24+0300

2021-10-22T14:30+0300

общество

в молдове

бельцы

молдова

местные выборы

центральная избирательная комиссия

чрезвычайное положение

серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не должен сорвать местные выборы в Бельцах и других населенных пунктах, запланированные на 21 ноября. Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко в ходе обсуждения в парламенте введения режима ЧП в республике в связи с газовым кризисом.Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В связи с этим депутаты оппозиции задали вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания. В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет принять окончательное решение. Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:

https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, центральная избирательная комиссия, чрезвычайное положение, серджиу литвиненко