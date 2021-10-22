https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-mestnye-vybory-moldova-45798684.html
Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
Помешает ли режим ЧП проведению местных выборов, которые состоятся на следующий день после окончания режима.
2021-10-22T14:24+0300
2021-10-22T14:24+0300
2021-10-22T14:30+0300
общество
в молдове
бельцы
молдова
местные выборы
центральная избирательная комиссия
чрезвычайное положение
серджиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не должен сорвать местные выборы в Бельцах и других населенных пунктах, запланированные на 21 ноября. Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко в ходе обсуждения в парламенте введения режима ЧП в республике в связи с газовым кризисом.Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В связи с этим депутаты оппозиции задали вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания. В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет принять окончательное решение. Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, центральная избирательная комиссия, чрезвычайное положение, серджиу литвиненко
Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
14:24 22.10.2021 (обновлено: 14:30 22.10.2021)
В парламенте обсудили, помешает ли режим ЧП проведению местных выборов, которые должны пройти в Молдове в ноябре.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Режим чрезвычайного положения в Молдове не должен сорвать местные выборы в Бельцах и других населенных пунктах, запланированные на 21 ноября. Об этом сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко в ходе обсуждения в парламенте введения режима ЧП в республике в связи с газовым кризисом.
Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
В связи с этим депутаты оппозиции задали вопрос, будут ли проведены в стране местные выборы, намеченные на 21 ноября? Несмотря на то, что к этому времени действие режима ЧП закончится, перед голосованием должна будет пройти избирательная кампания.
"Чрезвычайная комиссия не будет иметь полномочий для аннулирования избирательных процедур, встреч, митингов. Думаю, режим ЧП не затронет выборы в Бельцах, но парламент может в постановлении прямо это указать", – заявил глава Минюста.
В этом случае, как отметил министр юстиции, Центральная избирательная комиссия должна будет принять окончательное решение.
Местные выборы в Молдове
Местные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
коммуне Князевка Леовского района.