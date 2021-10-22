https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html
Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
Наталья Гаврилица рассказала, как обстоят дела по переговорам между молдавской и российской стороной по контракту на поставку газа.
2021-10-22T10:13+0300
2021-10-22T10:13+0300
2021-10-22T11:11+0300
в молдове
россия
переговоры
газ
наталья гаврилица
общество
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В результате нового раунда переговоров между Молдовой и Россией по поставкам природного газа, прошедшего в Москве, "ситуация сдвинулась с места". Такое заявление сделала в пятницу на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица. На переговорах в Москве по поставкам газа с четверга находятся вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Андрей Спыну. В то же время, по данным премьера, на рынке природного газа в Молдове был зарегистрирован дефицит примерно в 16 миллионов кубических метров. Как добавила Гаврилица, потребности в газе на октябрь были покрыты всего на 67% и давление в газотранспортной сети находится на предельно низком уровне."Учитывая, что "Молдовагаз" не держит свое слово и не обеспечивает необходимое давление в газовой сети, мы вынуждены действовать срочно и быстрее по альтернативному плану", – отметила премьер.Также она рассказала, что правительство рассмотрит в пятницу введение ЧП в энергетике в связи с ситуацией с поставками газа. Позднее вице-спикер Михаил Попшой уточнил, что в парламенте могут рассмотреть не только введение ЧП в энергетике, но и в стране. Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.13 октября в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьера правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-otpravitsya-moskvu-vmeste-kulminskim-45738498.html
https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-chrezvychaynoe-polozhenie-45783163.html
https://ru.sputnik.md/20211021/eks-premer-chicu-kakoy-budet-tsena-gaz-45771713.html
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в молдове, россия, переговоры, газ, наталья гаврилица
Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
10:13 22.10.2021 (обновлено: 11:11 22.10.2021)
Наталья Гаврилица рассказала, на какой стадии находятся переговоры между молдавской и российской стороной по контракту на поставки газа.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В результате нового раунда переговоров между Молдовой и Россией по поставкам природного газа, прошедшего в Москве, "ситуация сдвинулась с места". Такое заявление сделала в пятницу на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица.
На переговорах в Москве по поставкам газа с четверга находятся вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Андрей Спыну.
"Ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет нового, окончательного соглашения или уверенности в том, что оно будет достигнуто в конечном итоге", – добавила премьер.
В то же время, по данным премьера, на рынке природного газа в Молдове был зарегистрирован дефицит примерно в 16 миллионов кубических метров.
Как добавила Гаврилица, потребности в газе на октябрь были покрыты всего на 67% и давление в газотранспортной сети находится на предельно низком уровне.
"Учитывая, что "Молдовагаз" не держит свое слово и не обеспечивает необходимое давление в газовой сети, мы вынуждены действовать срочно и быстрее по альтернативному плану", – отметила премьер.
Также она рассказала, что правительство рассмотрит в пятницу введение ЧП в энергетике в связи с ситуацией с поставками газа. Позднее вице-спикер Михаил Попшой уточнил, что в парламенте могут рассмотреть не только введение ЧП в энергетике, но и в стране.
Ситуация с газом в Молдове
Напомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
"Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.
Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.
Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре.
"Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.
Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
13 октября в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам вице-премьера правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.