https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-tseny-na-gaz-45800940.html

Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников

Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников

Власти Молдовы в пятницу днем получат ценовые предложения на газ из альтернативных источников

2021-10-22T14:36+0300

2021-10-22T14:36+0300

2021-10-22T14:55+0300

в молдове

общество

молдова

чрезвычайное положение

поставки газа

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Ценовые предложения на газ из альтернативных источников молдавские власти получат в пятницу в 15.00. Такое заявление сделала в парламенте премьер-министра Наталья Гаврилица во время обсуждения введения режима чрезвычайного положения в стране. Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html

https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-gazprom-gaz-45796897.html

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в молдове, молдова, чрезвычайное положение, поставки газа, наталья гаврилица