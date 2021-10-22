https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-tseny-na-gaz-45800940.html
Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников
Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников
Власти Молдовы в пятницу днем получат ценовые предложения на газ из альтернативных источников
2021-10-22T14:36+0300
2021-10-22T14:36+0300
2021-10-22T14:55+0300
в молдове
общество
молдова
чрезвычайное положение
поставки газа
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Ценовые предложения на газ из альтернативных источников молдавские власти получат в пятницу в 15.00. Такое заявление сделала в парламенте премьер-министра Наталья Гаврилица во время обсуждения введения режима чрезвычайного положения в стране. Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html
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в молдове, молдова, чрезвычайное положение, поставки газа, наталья гаврилица
Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников
14:36 22.10.2021 (обновлено: 14:55 22.10.2021)
Власти Молдовы в пятницу днем получат ценовые предложения на газ из альтернативных источников.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Ценовые предложения на газ из альтернативных источников молдавские власти получат в пятницу в 15.00. Такое заявление сделала в парламенте премьер-министра Наталья Гаврилица во время обсуждения введения режима чрезвычайного положения в стране.
"Сегодня мы запросили предложения, и в 15.00 мы их получим. Мы их изучим и выберем самые низкие цены. На данный момент тарифы остаются теми же", – пояснила Гаврилица.
Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".