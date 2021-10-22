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Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников
Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников
Власти Молдовы в пятницу днем получат ценовые предложения на газ из альтернативных источников
2021-10-22T14:36+0300
2021-10-22T14:55+0300
в молдове
общество
молдова
чрезвычайное положение
поставки газа
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Ценовые предложения на газ из альтернативных источников молдавские власти получат в пятницу в 15.00. Такое заявление сделала в парламенте премьер-министра Наталья Гаврилица во время обсуждения введения режима чрезвычайного положения в стране. Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html
https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-gazprom-gaz-45796897.html
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Алина Мунтяну
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в молдове, молдова, чрезвычайное положение, поставки газа, наталья гаврилица

Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников

14:36 22.10.2021 (обновлено: 14:55 22.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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Власти Молдовы в пятницу днем получат ценовые предложения на газ из альтернативных источников.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Ценовые предложения на газ из альтернативных источников молдавские власти получат в пятницу в 15.00. Такое заявление сделала в парламенте премьер-министра Наталья Гаврилица во время обсуждения введения режима чрезвычайного положения в стране.

"Сегодня мы запросили предложения, и в 15.00 мы их получим. Мы их изучим и выберем самые низкие цены. На данный момент тарифы остаются теми же", – пояснила Гаврилица.

Правительство запрашивает в парламенте введение ЧП на 30 дней (22 октября по 20 ноября). По словам премьера Молдовы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Табличка - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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12:33

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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13:33
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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