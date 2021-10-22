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В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
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В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра
В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра
В "Молдовагаз" ответили на обвинения со стороны премьер-министра страны.
2021-10-22T11:44+0300
2021-10-22T12:04+0300
общество
в молдове
газ
вадим чебан
наталья гаврилица
премьер-министр
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заверил, что не уходит от ответственности и сделает все возможное для преодоления сложностей, с которыми столкнулась страна в энергетическом секторе. Заявление было сделано после того, как премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила о необходимости введения режима ЧП в стране в связи с газовым кризисом, а также рассказала, что "компания "Молдовагаз" не держит слово и не поддерживает необходимое давление в сети". По мнению Чебана, принимать решения и брать ответственность на себя – прямая обязанность любого руководителя. Правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в правительстве, ЧП в стране вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-moldova-chp-45787866.html
https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html
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Юлия Липовая
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в молдове, газ, вадим чебан, наталья гаврилица, премьер-министр, молдовагаз

В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра

11:44 22.10.2021 (обновлено: 12:04 22.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВадим Чебан
Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Руководитель "Молдовагаза" отреагировал на обвинения, высказанные премьером Натальей Гаврилицей.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заверил, что не уходит от ответственности и сделает все возможное для преодоления сложностей, с которыми столкнулась страна в энергетическом секторе.
Заявление было сделано после того, как премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила о необходимости введения режима ЧП в стране в связи с газовым кризисом, а также рассказала, что "компания "Молдовагаз" не держит слово и не поддерживает необходимое давление в сети".
По мнению Чебана, принимать решения и брать ответственность на себя – прямая обязанность любого руководителя.

"За свою жизнь у меня ни разу мысли не возникло уйти от ответственности, чем бы я ни занимался! Уверяю вас, что и в сегодняшней ситуации я сделаю все, что от меня зависит, чтобы максимально профессионально отреагировать с учетом всех переменных", – написал Чебан на своей странице в Facebook.

Правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней.
Как пояснили в правительстве, ЧП в стране вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе.
Запрещающий знак - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
10:58

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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Гаврилица – о переговорах с Россией по газу: ситуация сдвинулась с места
10:13
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
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