https://ru.sputnik.md/20211022/glava-moldovagaz-otvetstvennost-45790836.html

В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра

В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра

В "Молдовагаз" ответили на обвинения со стороны премьер-министра страны.

2021-10-22T11:44+0300

2021-10-22T11:44+0300

2021-10-22T12:04+0300

общество

в молдове

газ

вадим чебан

наталья гаврилица

премьер-министр

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/08/31590968_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_5e55bb17161233b15a827d790e7ec5dc.jpg

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заверил, что не уходит от ответственности и сделает все возможное для преодоления сложностей, с которыми столкнулась страна в энергетическом секторе. Заявление было сделано после того, как премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила о необходимости введения режима ЧП в стране в связи с газовым кризисом, а также рассказала, что "компания "Молдовагаз" не держит слово и не поддерживает необходимое давление в сети". По мнению Чебана, принимать решения и брать ответственность на себя – прямая обязанность любого руководителя. Правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в правительстве, ЧП в стране вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/pravitelstvo-moldova-chp-45787866.html

https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, газ, вадим чебан, наталья гаврилица, премьер-министр, молдовагаз