https://ru.sputnik.md/20211022/komrat-ne-stali-gasit-vechnyy-ogon-45811118.html
В Комрате не стали гасить Вечный огонь
В Комрате не стали гасить Вечный огонь
В Комрате не стали гасить Вечный огонь из-за ЧП в Молдове с газом
2021-10-22T18:19+0300
2021-10-22T18:19+0300
2021-10-22T18:25+0300
общество
комрат
вечный огонь
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КОМРАТ, 22 окт - Sputnik, Максим Топал. В газовом хозяйстве Гагаузии не получали каких-либо указаний по отключению от сети Вечного огня на Мемориале Славы в Комрате, рассказал Sputnik Молдова директор ООО "Гагауз-Газ" Алексей Лыков.В пятницу, 22 октября, после введения чрезвычайного положения в Молдове на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе был погашен Вечный огонь. Решение приняли в Минобороны, объяснив свои действия "кризисом в энергетической сфере". Подачу голубого топлива обещают возобновить, когда в стране наладится система поставок газа. Факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре". В Гагаузии, напротив, таких действий не совершали.В то же время крупнейшие предприятия Гагаузии ранее получили предписания сократить до минимума суточное потребление газа.В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/moldove-otklyuchili-vechnyy-ogon-iz-za-chp-nekhvatki-gaza-45805675.html
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комрат, вечный огонь
В Комрате не стали гасить Вечный огонь
18:19 22.10.2021 (обновлено: 18:25 22.10.2021)
Никаких указаний о необходимости гасить Вечный огонь в Гагаузии не получали.
КОМРАТ, 22 окт - Sputnik, Максим Топал.
В газовом хозяйстве Гагаузии не получали каких-либо указаний по отключению от сети Вечного огня на Мемориале Славы в Комрате, рассказал Sputnik Молдова
директор ООО "Гагауз-Газ" Алексей Лыков.
В пятницу, 22 октября, после введения чрезвычайного положения в Молдове на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе был погашен Вечный огонь. Решение приняли в Минобороны, объяснив свои действия "кризисом в энергетической сфере". Подачу голубого топлива обещают возобновить, когда в стране наладится система поставок газа. Факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре". В Гагаузии, напротив, таких действий не совершали.
"Никаких указаний по этому поводу мы не получали. Данной информации у нас нет, пока что он (Вечный огонь – ред.) горит", - сказал Алексей Лыков.
В то же время крупнейшие предприятия Гагаузии ранее получили предписания сократить до минимума суточное потребление газа.
В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.
ЧП в Молдове
В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".