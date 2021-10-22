https://ru.sputnik.md/20211022/konkurentosposobnost-moldavskikh-fruktov-rynok-russia-45776985.html

Эксперты: что снизит конкурентоспособность молдавских фруктов на рынке России

Эксперты: что снизит конкурентоспособность молдавских фруктов на рынке России

У молдавских экспортеров могут возникнуть проблемы с поставками фруктов в Россию, в связи с тем, что ранее были найдены нарушения.

2021-10-22T07:30+0300

2021-10-22T07:30+0300

2021-10-22T07:30+0300

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Молдавские экспортеры фруктов могут столкнуться с проблемами и снижением конкурентоспособности своей продукции в связи с усилением фитосанитарного контроля в России и подорожанием проведения процедур оформления импорта фруктов. Об этом сообщили в организации EastFruit.Накануне Россельхознадзор в официальном диалоге с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы ANSA выразил обеспокоенность тем, что в период с июля по сентябрь текущего года сотрудниками российского фитосанитарного ведомства были обнаружены карантинные объекты в 43 партиях молдавских фруктов.Решения о введении более строгих мер контроля были приняты совместно Россельхознадзором и ANSA. "Услуги по растаможиванию автофургона с фруктами, к примеру, на складах временного хранения терминала в Санкт-Петербурге обходились поставщику примерно в пять тысяч рублей, но теперь на одном из двух (авторизованных Россельхознадзором для этих целей) таможенных терминалов в Брянской области эти услуги обходятся в 40 тысяч рублей", - говорится в EastFruit. Как отметили в организации, подорожание процедуры растаможивания оборачивается повышением цены молдавских яблок на российском рынке примерно на 1,75 рубля за килограмм.Таким образом, ANSA оповестило импортеров семечковых и косточковых фруктов (свежие яблоки, груши, айва, слива и другие) о том, что с 20 октября 2021 года карантинный фитосанитарный контроль этой продукции, поставляемой в РФ, будет осуществляться только на пяти таможенных терминалах: СВХ ЗАО "Ост-Терминал" (Московская область); СВХ ЗАО "Логистический центр "Западные ворота" (Московская область); СВХ ООО "Терминал "Восток-Запад" (Московская область); СВХ ООО "Четыре принципа" (Брянская область); ТЛТ ООО "Погар-Логистика" (Брянская область).Пять упомянутых терминалов были определены для пропуска молдавских фруктов в связи с тем, что они "располагают складами временного хранения с оборудованными лабораториями и возможностями проведения всех видов экспертиз".

https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-vyros-eksport-otechestvennogo-tovar-43991380.html

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в молдове, россия, молдова, экспорт в рф, российский рынок