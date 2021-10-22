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Красносельский призвал оставаться дома и носить маски
Красносельский призвал оставаться дома и носить маски
В Приднестровье обостряется эпидемиологическая обстановка
2021-10-22T21:13+0300
2021-10-22T21:13+0300
коронавирус
приднестровье
вадим красносельский
вакцинация
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КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал население региона оставаться дома и вакцинироваться.Красносельский сообщил, что нагрузка на медиков растет с каждым днем, а Приднестровье накрывает очередная волна пандемии."Ежедневно коронавирус настигает сотни жителей республики. COVID унес почти полторы тысячи жизней приднестровцев", — написал глава приднестровской администрации в социальных сетях.В октябре Оперштаб Приднестровья сообщил об открытии еще двух инфекционных госпиталей для приема пациентов с коронавирусом.На территории Левобережья функционируют семь госпиталей. Общая загруженность приднестровской сети коронавирусных больниц составляет 90%.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Александр Исаев
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приднестровье, вадим красносельский, вакцинация

Красносельский призвал оставаться дома и носить маски

21:13 22.10.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYCentrul COVID-19 Chișinău
Centrul COVID-19 Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Приднестровье обострилась эпидемиологическая ситуация, власти в Тирасполе открывают новые ковид-отделения.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал население региона оставаться дома и вакцинироваться.
Красносельский сообщил, что нагрузка на медиков растет с каждым днем, а Приднестровье накрывает очередная волна пандемии.
"Ежедневно коронавирус настигает сотни жителей республики. COVID унес почти полторы тысячи жизней приднестровцев", — написал глава приднестровской администрации в социальных сетях.
В октябре Оперштаб Приднестровья сообщил об открытии еще двух инфекционных госпиталей для приема пациентов с коронавирусом.
В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще, чем в мире
Вчера, 08:30
На территории Левобережья функционируют семь госпиталей. Общая загруженность приднестровской сети коронавирусных больниц составляет 90%.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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