https://ru.sputnik.md/20211022/krasnoselskiy-prizval-ostavatsya-doma-i-nosit-maski-45816335.html

Красносельский призвал оставаться дома и носить маски

Красносельский призвал оставаться дома и носить маски

В Приднестровье обостряется эпидемиологическая обстановка

2021-10-22T21:13+0300

2021-10-22T21:13+0300

2021-10-22T21:13+0300

коронавирус

приднестровье

вадим красносельский

вакцинация

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КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал население региона оставаться дома и вакцинироваться.Красносельский сообщил, что нагрузка на медиков растет с каждым днем, а Приднестровье накрывает очередная волна пандемии."Ежедневно коронавирус настигает сотни жителей республики. COVID унес почти полторы тысячи жизней приднестровцев", — написал глава приднестровской администрации в социальных сетях.В октябре Оперштаб Приднестровья сообщил об открытии еще двух инфекционных госпиталей для приема пациентов с коронавирусом.На территории Левобережья функционируют семь госпиталей. Общая загруженность приднестровской сети коронавирусных больниц составляет 90%.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211021/moldove-koronavirus-45749205.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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приднестровье, вадим красносельский, вакцинация