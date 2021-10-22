https://ru.sputnik.md/20211022/midei-moldova-naftogaz-kiev-45782932.html

Глава МИДЕИ Молдовы встретился с руководством "Нафтогаза" в Киеве

Глава МИДЕИ Молдовы встретился с руководством "Нафтогаза" в Киеве

Нику Попеску обсудил возможность поставки газа из Украины с главой Нафтогаза Юрием Витренко

2021-10-22T08:40+0300

2021-10-22T08:40+0300

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в молдове

киев

"нафтогаз"

мидеи

нику попеску

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску в ходе своего визита в Киев провел встречу с главой "Нафтогаза Украины" Юрием Витренко.Он также отметил, что в условиях беспрецедентного энергетического кризиса, с которым сейчас сталкиваются многие европейские страны, с украинской стороной была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая проведет экспертизу возможности импорта газа Украиной. Стороны рассмотрели технические решения, которые могут быть внедрены в сотрудничестве с украинскими властями в целях бесперебойной поставки природного газа в Молдову.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211012/ukraina-stolknulas-s-gazovym-krizisom-smi-45443272.html

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в молдове, киев, "нафтогаз", мидеи, нику попеску