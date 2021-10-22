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В Молдове объявят чрезвычайное положение в энергетике
В Молдове объявят чрезвычайное положение в энергетике
Премер Молдовы Гаврилица рассказала о том, что в стране будет введено чрезвычайное положение для преодоления кризиса в энергетике
2021-10-22T08:41+0300
2021-10-22T08:41+0300
2021-10-22T11:22+0300
в молдове
молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила на брифинге в пятницу, 22 октября, что в Молдове будет введен режим чрезвычайного положения в энергетике.По словам премьера, в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет принято решение об установления чрезвычайного положения в стране. По словам премьера, введение режима чрезвычайного положения позволит выделить, минуя проведение определенных действий, средства из государственного бюджета компании Energocom, которая закупит в тот же день газ по рыночной цене.Премьер-министр заявила, что как только заседание комиссии будет завершено, она проведет заседание кабинета министров, после чего отправится в парламент, где объяснит необходимость установления режима чрезвычайного положения.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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в молдове, молдова, наталья гаврилица
В Молдове объявят чрезвычайное положение в энергетике
08:41 22.10.2021 (обновлено: 11:22 22.10.2021)
В пятницу пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы, где будет принято решение об установления чрезвычайной ситуации в стране.
КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила на брифинге в пятницу, 22 октября, что в Молдове будет введен режим чрезвычайного положения в энергетике.
По словам премьера, в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет принято решение об установления чрезвычайного положения в стране.
"Одним из решений комиссии будет требование от правительства и парламента о введении чрезвычайного положения. Имеющихся на данный момент инструментов недостаточно для преодоления существующей ситуации в энергетическом секторе. Необходимо установить чрезвычайное положение, чтобы мы могли отстраняться от определенных процедур и законов", – заявил премьер.
По словам премьера, введение режима чрезвычайного положения позволит выделить, минуя проведение определенных действий, средства из государственного бюджета компании Energocom, которая закупит в тот же день газ по рыночной цене.
Премьер-министр заявила, что как только заседание комиссии будет завершено, она проведет заседание кабинета министров, после чего отправится в парламент, где объяснит необходимость установления режима чрезвычайного положения.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.