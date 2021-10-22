https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-gazprom-gaz-45796897.html

Премьер Молдовы: "Газпром" заверил, что увеличит объемы поставляемого газа

Премьер Молдовы: "Газпром" заверил, что увеличит объемы поставляемого газа

Наталья Гаврилица сообщила новые подродбности о переговорах Молдовы с российской стороной по поставкам газа.

2021-10-22T13:33+0300

2021-10-22T13:33+0300

2021-10-22T13:51+0300

в молдове

общество

"газпром"

поставки газа

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КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. "Газпром" заверил Молдову, что увеличит объемы поставок газа в страну, об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на обсуждении в парламенте введения режима ЧП в республике.По словам Гаврилицы, Молдова на протяжении 30 лет закупала природный газ лишь у одного поставщика - российского концерна "Газпром". Как отметила премьер, несмотря на смену правительств, республика оставалась стабильным партнером российской компании. На данный момент, как напомнила Гаврилица, власти уже два месяца находятся в процессе переговоров по продлению контракта на поставку газа, но нынешние поставляемые объемы не покрывают нужд страны, вследствие чего требуется ввести чрезвычайное положение в стране, что упростит процедуры закупки газа из альтернативных источников. Ранее премьер сообщила другие детали переговоров с "Газпромом". "Ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет нового, окончательного соглашения или уверенности в том, что оно будет достигнуто в конечном итоге", – отметила Гаврилица.На переговорах в Москве по поставкам газа с четверга находятся вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Андрей Спыну.В пятницу правительство обратилось к парламенту с требованием ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Как пояснили в кабмине, ЧП вводится для того, чтобы Чрезвычайная комиссия смогла оперативно выделить деньги госпредприятию Energocom для закупки газа и поддержания давления в системе.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/rezhim-chp-moldova-45791388.html

https://ru.sputnik.md/20211022/gavrilitsa-peregovory-russia-gaz-45786104.html

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в молдове, "газпром", поставки газа