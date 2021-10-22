https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-otkazalas-ot-skidki-rossii-na-gaz-45819008.html

Молдова отказалась от скидки России на газ

Молдова отказалась от скидки России на газ

Молдова отказалась от скидки в 25% России на газ, запросив цену вдвое ниже рыночной

2021-10-22T21:48+0300

2021-10-22T21:48+0300

2021-10-22T22:01+0300

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газ

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Россия на прошедших двухдневных переговорах по новому газовому соглашению предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, передает РИА Новости. Кишинев настаивал на снижении цены в два раза ниже рыночной, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам."Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья)", - сказал собеседник.Однако молдавская сторона, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, уточнил источник.Переговоры проходили у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака при участии членов правительства и "Газпрома". От Молдовы были вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.Молдавские власти не комментировали переговоры с российской стороной. Детали встречи будут объявлены позже.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны.ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

https://ru.sputnik.md/20211022/ukraina-odolzhit-moldova-gaz-45816692.html

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россия, молдова, газ, скидка