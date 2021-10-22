https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-sozdan-tsentr-upravlenie-krizis-45819464.html
В Молдове создан Центр по управлению кризисом
В Молдове создан Центр по управлению кризисом
Созданная структура будет круглосуточно собирать информацию и внедрять план мер, предусмотренных в период чрезвычайной ситуации
2021-10-22T22:18+0300
2021-10-22T22:18+0300
2021-10-22T22:18+0300
общество
кризис
управление
центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/03/45226982_0:0:3444:1938_1920x0_80_0_0_0bbaa8f8eccfcfda6d0e8d7e32bfa19f.jpg
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Молдове создан Центр по управлению кризисом, который будет работать в круглосуточном режиме.Начальником центра назначен госсекретарь МВД Александру Опря. Конкретный состав сотрудников этого органа будет определен позднее, говорится в решении комиссии.Центру предстоит руководить мерами, указанными в Плане действий в чрезвычайных ситуациях. Ежедневно эта структура будет систематизировать информацию о положении в стране в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся на рынке газа.Техническое обеспечение работы центра поручено Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям.
https://ru.sputnik.md/20211022/rossiyu-opyat-obvinyayut-v-kishineve-zayavili-pro-obmen-suvereniteta-na-gaz-45814084.html
центр
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/03/45226982_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_18cc752477e95f618a517a0929787e14.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
кризис, управление, центр
В Молдове создан Центр по управлению кризисом
Начальником Центра, который будет работать в круглосуточном режиме, назначен госсекретарь МВД.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Молдове создан Центр по управлению кризисом, который будет работать в круглосуточном режиме.
Начальником центра назначен госсекретарь МВД Александру Опря. Конкретный состав сотрудников этого органа будет определен позднее, говорится в решении комиссии.
Центру предстоит руководить мерами, указанными в Плане действий в чрезвычайных ситуациях. Ежедневно эта структура будет систематизировать информацию о положении в стране в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся на рынке газа.
Техническое обеспечение работы центра поручено Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям.