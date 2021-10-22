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В Молдове создан Центр по управлению кризисом
В Молдове создан Центр по управлению кризисом
Созданная структура будет круглосуточно собирать информацию и внедрять план мер, предусмотренных в период чрезвычайной ситуации
2021-10-22T22:18+0300
2021-10-22T22:18+0300
общество
кризис
управление
центр
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КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Молдове создан Центр по управлению кризисом, который будет работать в круглосуточном режиме.Начальником центра назначен госсекретарь МВД Александру Опря. Конкретный состав сотрудников этого органа будет определен позднее, говорится в решении комиссии.Центру предстоит руководить мерами, указанными в Плане действий в чрезвычайных ситуациях. Ежедневно эта структура будет систематизировать информацию о положении в стране в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся на рынке газа.Техническое обеспечение работы центра поручено Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям.
https://ru.sputnik.md/20211022/rossiyu-opyat-obvinyayut-v-kishineve-zayavili-pro-obmen-suvereniteta-na-gaz-45814084.html
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кризис, управление, центр

В Молдове создан Центр по управлению кризисом

22:18 22.10.2021
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Начальником Центра, который будет работать в круглосуточном режиме, назначен госсекретарь МВД.
КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Молдове создан Центр по управлению кризисом, который будет работать в круглосуточном режиме.
Начальником центра назначен госсекретарь МВД Александру Опря. Конкретный состав сотрудников этого органа будет определен позднее, говорится в решении комиссии.
Центру предстоит руководить мерами, указанными в Плане действий в чрезвычайных ситуациях. Ежедневно эта структура будет систематизировать информацию о положении в стране в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся на рынке газа.
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