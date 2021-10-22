https://ru.sputnik.md/20211022/moldovagaz-davlenie-gaza-sisteme-byvalo-namnogo-nizhe-nyneshnego-45807705.html

"Молдовагаз": давление газа в системе бывало намного ниже нынешнего

"Молдовагаз": давление газа в системе бывало намного ниже нынешнего

В компании еще раз подчеркнули, что сложная ситуация будет преодолена.

2021-10-22T17:37+0300

2021-10-22T17:37+0300

2021-10-22T18:00+0300

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В компании "Молдовагаз" отметили, что в настоящее время газотранспортная система республики функционирует в близких к критическим параметрам давления. Тем не менее, как уточнили в компании, "Молдовагаз" продолжает обеспечивать газоснабжение всех потребителей страны.Заявление было сделано в связи с объявлением режима ЧП в Молдове, которое будет действовать 30 дней с 22 октября по 20 ноября. По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.В то же время в правительстве сослались на низкое давление в сети, которое необходимо поддерживать, для чего и нужны дополнительные поставки газа, на данный момент непокрываемые полностью "Газпромом" по продленному контракту. Как добавили в "Молдовагазе", предприятия их группы, включая оператора газотранспортной системы, будут работать в координации с Министерством инфраструктуры и регионального развития, а на период действия Чрезвычайного положения действовать в соответствии с ситуацией и решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/glava-moldovagaz-otvetstvennost-45790836.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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