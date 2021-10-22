https://ru.sputnik.md/20211022/moldove-otklyuchili-vechnyy-ogon-iz-za-chp-nekhvatki-gaza-45805675.html

В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"

В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"

Введение ЧП в Молдове началось с прекращения подачи газа к Вечному огню на Мемориале в Кишиневе.

2021-10-22T16:32+0300

2021-10-22T16:32+0300

2021-10-22T17:00+0300

в молдове

общество

кишинев

молдова

вечный огонь

мемориал "вечность"

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КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны. По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь."Утечки природного газа в таких случаях ставят под угрозу общественную безопасность. Минобороны неоднократно обращалось за помощью к специалистам "Кишинев-газа" для исправления ситуации", - добавили в ведомстве. В последний раз Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты газа для поддержания Вечного огня.Мемориал "Вечность" был открыт в 1975 году в день празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является крупнейшим подобного рода комплексом в молдавской столице и увековечивает память воинов, павших в боях за освобождение Кишинева в 1944 году.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 21 ноября. По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211022/parlament-chrezvychaynoe-polozheniye-moldova-45796404.html

https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-gazprom-gaz-45796897.html

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