Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211022/moldove-otklyuchili-vechnyy-ogon-iz-za-chp-nekhvatki-gaza-45805675.html
В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"
В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"
Введение ЧП в Молдове началось с прекращения подачи газа к Вечному огню на Мемориале в Кишиневе.
2021-10-22T16:32+0300
2021-10-22T17:00+0300
в молдове
общество
кишинев
молдова
вечный огонь
мемориал "вечность"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45805727_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_e44dcb2c2a42cca72a5836c70c76da9f.jpg
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны. По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь."Утечки природного газа в таких случаях ставят под угрозу общественную безопасность. Минобороны неоднократно обращалось за помощью к специалистам "Кишинев-газа" для исправления ситуации", - добавили в ведомстве. В последний раз Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты газа для поддержания Вечного огня.Мемориал "Вечность" был открыт в 1975 году в день празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является крупнейшим подобного рода комплексом в молдавской столице и увековечивает память воинов, павших в боях за освобождение Кишинева в 1944 году.ЧП в МолдовеВ пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 21 ноября. По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211022/parlament-chrezvychaynoe-polozheniye-moldova-45796404.html
https://ru.sputnik.md/20211022/moldova-gazprom-gaz-45796897.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45805727_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_ceef4ec937aa54785843e5f4bb126819.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вечный огонь, мемориал "вечность"

В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"

16:32 22.10.2021 (обновлено: 17:00 22.10.2021)
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВ Кишиневе погасили вечный огонь
В Кишиневе погасили вечный огонь - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Введение ЧП в Молдове началось с прекращения подачи газа к Вечному огню на Мемориале в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.
"В связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность" до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа", - говорится в сообщении министерства.
По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь.
"Утечки природного газа в таких случаях ставят под угрозу общественную безопасность. Минобороны неоднократно обращалось за помощью к специалистам "Кишинев-газа" для исправления ситуации", - добавили в ведомстве.
В последний раз Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты газа для поддержания Вечного огня.
Мемориал "Вечность" был открыт в 1975 году в день празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является крупнейшим подобного рода комплексом в молдавской столице и увековечивает память воинов, павших в боях за освобождение Кишинева в 1944 году.

ЧП в Молдове

В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 21 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Военные на улицах Кишинева во время ЧП - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Парламент ввел чрезвычайное положение в Молдове
15:30

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Общество
Премьер Молдовы: "Газпром" заверил, что увеличит объемы поставляемого газа
13:33
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:32В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за "ЧП и нехватки газа"
16:22Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"
15:59Четвертый Парижский форум мира пройдет в гибридном формате
15:30Парламент ввел чрезвычайное положение в Молдове
15:00У НАТО есть проблема: Беларусь не сдается
14:51ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента
14:36Гаврилица: в 15.00 станут известны цены на газ из альтернативных источников
14:32Топливо дорожает дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены
14:24Что будет с местными выборами в Молдове в связи с ЧП
14:00Экс-советник президента – о ЧП: укрепляем позиции для переговоров с "Газпромом"
13:39Нагачевский раскритиковал ввод чрезвычайного положения в Молдове
13:33Премьер Молдовы: "Газпром" заверил, что увеличит объемы поставляемого газа
12:59В парламенте рассматривают введение в Молдове чрезвычайного положения
12:48Экс-депутат: режим ЧП позволяет сместить главу "Молдовагаза"
12:33Рационализация потребления и закупок - что будет означать режим ЧП в Молдове
12:16Эксперты – об идее Путина о создании реестра угроз и "смерти ООН"
11:44В "Молдовагазе" ответили на обвинения премьер-министра
11:09Правительство выделит 16 500 тонн мазута из госрезерва из-за газового кризиса
10:58Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране
10:55Депутат и эксперт прокомментировали слова Путина об умеренном консерватизме